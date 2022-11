São Paulo empata com Atlético e perde oportunidade de colar no G6

O São Paulo empatou com o Atlético-MG por 2 a 2, na noite de ontem, no Morumbi. A partida era um confronto direto por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o Galo permanece no G6.

Já o São Paulo, que desperdiçou a chance de ganhar o primeiro confronto por uma vaga na próxima Libertadores nesta reta final do Brasileiro, permanece em oitavo, agora com 51 pontos. O Galo ainda pode ser ultrapassado pelo Athletico-PR, que joga hoje contra o Goiás.

Como foi São Paulo x Atlético-MG

Os dois tempos foram dividido entre as equipes. Na primeira etapa o São Paulo foi melhor e criou boas oportunidades. Com a necessidade de vencer, Rogério Ceni colocou seus dois laterais ofensivos, inclusive Reinaldo na lateral direita para cobrir a ausência de Moreira, que esta lesionado.

Apesar do domínio inicial do São Paulo, quem saiu na frente foi o Atlético-MG. Após cruzamento de Keno, Zaracho chutou e a bola bateu na mão de Ferraresi. Pênalti que Vargas converteu, aos 25 minutos.

O Atlético-MG cresceu após o gol, mas o São Paulo contornou a pressão rival para retomar o controle do jogo. Daí em diante, o time comandado por Rogério Ceni buscou o gol incessantemente e foi premiado aos 40 minutos. Reinaldo cobrou escanteio e, após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Calleri, que bateu sem deixar ela cair no chão, marcando um golaço para deixar tudo igual no Morumbi.

Em noite endiabrada, Calleri apareceu novamente já nos acréscimos da etapa inicial para selar a virada. Aos 49′, Reinaldo inverteu para Léo, que carregou com liberdade e chutou de longe. A bola desviou em Guga e sobrou para Calleri, de novo, chutar de primeira e ver Everson defender a bola quando ela já estava dentro das redes. Mais um tento na conta do camisa 9.

Já na segunda etapa, a partida mudou completamente, com ampla superioridade do Atlético-MG.

Aos 35′, Mariano cruzou da direita e Vargas, sozinho em meio a três zagueiros, desviou para definir o empate. Antes do gol, o Galo já subia as linhas e ficava sempre no campo de ataque.

Com o tento sofrido, Ceni sentiu o golpe, percebeu a confusão que sua equipe havia se transformado dentro de campo e passou a priorizar a defesa, fazendo o cenário em campo se tornar pouco atraente para vencer o frio externo.

