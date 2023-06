Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje, as finanças contam com ótimas energias e pode ter boas notícias nessa área. Mas o dinheiro não vai cair do céu, meu cristalzinho, e você precisa se concentrar no trabalho e batalhar se quiser encher o bolso. Se souber jogar as suas cartas, há chance de conquistar um bônus ou até uma posição melhor. Mas nem tudo é perfeito e as comunicações pedem cautela, Áries! Mal-entendidos, fofocas e até gente invejosa podem jogar areia nos seus planos se não tiver cautela, tá? Ainda bem que a Lua entra em Gêmeos à noite e melhora o astral com o mozão. Já a paquera tem tudo para ficar animada, mas fique longe de gente fofoqueira e falsiane.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje, as finanças contam com ótimas energias e pode ter boas notícias nessa área. Mas o dinheiro não vai cair do céu, meu cristalzinho, e você precisa se concentrar no trabalho e batalhar se quiser encher o bolso. Se souber jogar as suas cartas, há chance de conquistar um bônus ou até uma posição melhor. Mas nem tudo é perfeito e as comunicações pedem cautela, Áries! Mal-entendidos, fofocas e até gente invejosa podem jogar areia nos seus planos se não tiver cautela, tá? Ainda bem que a Lua entra em Gêmeos à noite e melhora o astral com o mozão. Já a paquera tem tudo para ficar animada, mas fique longe de gente fofoqueira e falsiane.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Nesta quinta, os astros destacam sua intuição e enviam boas energias para você descobrir quem anda mentindo ou quem não merece confiança, inclusive no trabalho. Procure cuidar das suas tarefas de maneira mais reservada, sem contar seus planos e suas ideias para qualquer um. Falar demais ou impor o que pensa a qualquer custo pode desgastar sua imagem no trabalho, o que tem consequências. Pegue leve e tente manter uma boa relação com as pessoas ao redor. A Lua entra em seu signo à noite e traz mais leveza para o romance. Tá na pista? Vai sobrar confiança para se aproximar daquele contatinho que despertou seu interesse!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

No trabalho, é um bom dia para expandir horizontes, mostrar criatividade, pensar fora da caixa e até descobrir novos interesses. As amizades também contam com ótimas energias e vai ser divertido manter contato com a galera que estava distante. O desejo de viajar deve crescer, mas nem tudo será fácil, bebê. Os astros avisam que há risco de perrengue ao cair na estrada, por isso, revise seus planos e não tome decisões por impulso. À noite, a Lua vai entrar em seu inferno astral e seu pique pode diminuir. A paquera tem mais chance de emplacar ao longo do dia. Você e o mozão se entendem às mil maravilhas, mas aposte em um programa mais íntimo à noite.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os assuntos profissionais devem concentrar toda a sua atenção hoje, Leão. Aproveite o astral favorável para batalhar por um aumento, fechar um negócio lucrativo ou tentar algo diferente na carreira. As mudanças contam com ótimas energias e pode até receber uma proposta para trocar de emprego, mesmo que não esteja procurando algo novo. As amizades, porém, passam por altos e baixos e pode rolar uma briga com alguém próximo. A Lua brilha em Gêmeos à noite e traz um astral mais leve. Os amigos devem desempenhar um papel interessante na paquera, por isso, troque ideias com o pessoal. Sintonia e companheirismo animam os momentos a dois.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Logo cedo, vai ser mais fácil expandir seus contatos, fazer amigos e trabalhar em equipe. Seu signo também recebe as melhores vibes para iniciar um curso e encontrar novas maneiras de aprimorar seus conhecimentos. Mas é bom não baixar a guarda à tarde, porque as rivalidades vão pipocar na carreira, bebê. Talvez você tenha que adotar um estilo mais agressivo em negociações ou reuniões de trabalho, mas tente não exagerar. A Lua se muda para Gêmeos à noite e deixa o romance um pouco mais sério. Que tal planejar o futuro ao lado do mozão? Se está na pista, saiba que suas chances de conquista vão aumentar em um lance à distância.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O dia começa agitado e, se depender das estrelas, promete mudanças radicais no trabalho e até em casa. Aproveite essa vibe para colocar ordem no lar, rever despesas em casa e deixar para trás hábitos antigos que não são lá muito saudáveis. Embora haja sinal de transformações no trabalho, é melhor manter os pés no chão e não embarcar em planos mirabolantes. Se estiver esperando por um milagre, corre o risco de se frustrar, bebê. À noite, com a entrada da Lua em Gêmeos, a paquera pode surpreender. Um contatinho que mora longe tem chance de ganhar seu coração. Bom humor e descontração animam o romance.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sua habilidade para lidar com as pessoas segue em alta, Escorpião. Aproveite as good vibes para melhorar a comunicação com os colegas e para trabalhar em equipe. Também é um ótimo momento para trocar ideias com colegas e clientes, marcar reunião ou lidar com assuntos que pedem o envolvimento de outras pessoas. Mas nem tudo é perfeito e, à tarde, os astros avisam que pode pintar briga com pessoas mais jovens ou com os filhos. Ainda bem que dá tempo de fazer as pazes até o final do dia, desde que reveja alguns posicionamentos e seja mais flexível. A atração física vai dar as cartas na paquera e você tem tudo para fazer sucesso. Mas o romance pede cautela extra para não acabar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

As estrelas avisam que você começa esta quinta mais focado no trabalho, Sagita. Pode até pintar uma grana extra hoje, mas vai depender diretamente do seu esforço, tá? Evite se distrair com qualquer coisinha: quanto mais você produzir, maior serão as chances de se destacar. O astral pode pesar em casa à tarde e talvez seja difícil fugir de briga ou saia justa com os familiares. Ainda bem que a Lua migra para Gêmeos à noite e reforça o desejo de ficar perto de quem gosta, o que ajuda a colocar seus relacionamentos nos eixos. Com o mozão, tente driblar o ciúme para blindar o relacionamento de brigas. Você pode desanimar com uma paquera se achar que não tem chance de ir pra frente.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua segue em seu paraíso astral, aumentando sua criatividade e ajudando você a se expressar melhor. Vai contar com as bênçãos das estrelas para resolver problemas, fechar um acordo ou trabalhar em equipe nesta quinta, Caprica. Pena que o clima pode fechar à tarde e mal-entendidos ou informações incorretas não estão descartados no serviço. Cuidado para não entrar numa fria só porque não checou prazos ou se distraiu durante as tarefas, tá? À noite, a Lua entra em Gêmeos e avisa que a rotina corre o risco de esfriar o romance. Se tem um crush em vista, aproveite para se aproximar durante o dia, quando suas chances serão melhores.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Os assuntos familiares podem ser resolvidos numa boa hoje. Você também conta com vibes maravigolds para lidar com segredo antigo ou até com o reaparecimento de um amor do passado. No trabalho, as melhores energias vão para quem trabalha com produtos e serviços para o lar, ou está em esquema de home office. Mas, à tarde, vale a pena redobrar a atenção com as finanças porque há risco de exagerar nas compras e gastos, Aquário. Pise no freio e pense duas vezes antes de abrir a carteira! Ainda bem que a Lua ilumina seu paraíso astral à noite e promete movimentar os assuntos amorosos. Você tem tudo para se destacar na conquista ou deixar o mozão ainda mais na sua.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Tudo indica que vai se comunicar melhor nesta quinta, Peixes. Tire proveito dessa vibe favorável para fazer contatos profissionais, resolver mal-entendido, apresentar novas ideias no trabalho ou agendar reuniões. Mas foque sua atenção no serviço e deixe para entrar nas redes sociais ou bater papo com os amigos depois do expediente. Há sinal de atritos com alguém de casa à tarde, por isso, invista num bom papo para esclarecer as coisas e garantir a harmonia no seu lar. A Lua se muda para Gêmeos à noite, o que pode dar uma esfriada na paquera. Se está de olho em alguém, jogue seu charme ao longo do dia. Você e o mozão podem resolver qualquer coisa se conversarem numa boa.