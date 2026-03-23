Homem de capacete invade casa e executa rapaz a tiros em Coxim

Um homem, identificado como Júlio César Vasconcelos Mendes, de 25 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo (22), dentro de uma residência no Bairro Senhor Divino, em Coxim. O autor invadiu o local usando um capacete e fugiu em seguida.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo na Rua Teodoro da Silva. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a equipe do Corpo de Bombeiros que constatou a morte da vítima.

À polícia, a mãe do rapaz contou que os dois estavam em casa, mas Júlio estava dentro de um quarto quando o homem não identificado, utilizando capacete e armado, arrombou a porta da cozinha para entrar no imóvel.

Em seguida, o suspeito teria escalado a parede interna da residência e efetuado diversos disparos contra o jovem, que morreu no local. Após o crime, o autor fugiu e, até o momento, não foi localizado.

A área foi isolada pela Polícia Militar para preservação da cena do crime. Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil estiveram no local realizando os procedimentos necessários. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim.