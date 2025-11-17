Plaenge entrega Lieu Unique: seu icônico loteamento premiado em Campo Grande

No último dia 14 de novembro, clientes e parceiros da Plaenge puderam celebrar a entrega do grande ícone do mercado de loteamentos fechados do Brasil: o Lieu Unique. Localizado no bairro Chácara dos Poderes, é inspirado na arquitetura internacional, que se integra com a natureza e paisagem.

O Lieu Unique representa a materialização de um dos valores essenciais da Plaenge: a visão de longo prazo. Cada decisão, cada traço e cada solução do projeto foi pensada para atravessar gerações, criando espaços que permanecem relevantes, funcionais e esteticamente marcantes ao longo do tempo. Muito além de atender às necessidades de hoje, o empreendimento expressa o compromisso da Plaenge em desenvolver propostas urbanas que qualificam a cidade e elevam o padrão de planejamento do entorno.

Para o diretor corporativo da Plaenge, Édison Holzmann, o projeto representa a concretização de uma ideia ousada. “Quando o projeto chegou para minha validação, fiquei impactado pela arquitetura e harmonia dos espaços. Sabíamos que haveria desafios técnicos importantes. Mas ao mesmo tempo, tínhamos a clareza de que os clientes se encantariam, e que o mercado reconheceria o valor dessa obra de arte que nos propusemos a construir. Ao longo da minha carreira, pude conhecer empreendimentos extraordinários pelo mundo, mas raras vezes vi algo tão singular quanto o que realizamos aqui. No Brasil, sinceramente, não vejo paralelo. O Lieu Unique honra o nome que carrega: é, de fato, um lugar único.”

O loteamento impressiona pelo cuidado em todo o seu perímetro, desde o acesso com design escultural, até os espaços de lazer completos. Além disso, as áreas comuns foram projetadas para receber a Certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) nível platinum, sendo a mais alta categoria de sustentabilidade do mundo.

De acordo com o diretor de Unidade de Negócios, Leonardo Turin, o Lieu Unique marca um novo patamar em urbanismo e responsabilidade ambiental: “Este projeto não é apenas um loteamento de alto padrão, ele representa uma nova forma de pensar as cidades, com respeito à natureza, eficiência e qualidade de vida. Ver o Lieu Unique pronto, harmonizado com o entorno e valorizando toda a região, é uma enorme satisfação para todos nós.”

Arquitetura internacional premiada

O Lieu Unique recebeu o prêmio internacional de arquitetura e design, na categoria Architectural Design pelo OPAL Award – Outstanding Property Award London. Sediado em Londres, o prêmio OPAL tem 35 anos de tradição e reconhece projetos de arquitetura, design de interiores e desenvolvimento imobiliário de todo o mundo.

Além disso, o projeto também recebeu o prestigioso Prêmio Master Imobiliário, que reconhece a excelência e a inovação no setor. No período de lançamento, foi realizada uma campanha de marketing grandiosa e uma parceria relevante com corretores da região como estratégia da marca.

Para a Superintendente de Urbanismo da Plaenge, Daniela Soares, as premiações são um presente aos clientes do empreendimento. “Essas premiações reforçam nosso compromisso com a excelência e a inovação. O Lieu Unique é um projeto que traduz nosso cuidado em cada detalhe, e esse reconhecimento é um presente aos nossos clientes e à cidade de Campo Grande.”

Sobre a Plaenge

Com 55 anos de atuação, a Plaenge é a maior construtora de capital fechado do Brasil, presente em nove cidades brasileiras e três no Chile. Em 2014, a empresa criou o segmento de urbanismo, ampliando sua expertise para o desenvolvimento de loteamentos de alto padrão.

Com mais de 500 empreendimentos entregues e 80 canteiros de obras ativos, a Plaenge mantém sua trajetória de solidez, inovação e excelência.