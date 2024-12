Com camisetas de Neymar e Bolsonaro, Leilão do Hospital de Amor pretende arrecadar R$ 3 milhões

De camiseta autografada do ex-presidente Jair Bolsonaro até 400 cabeças de gado, leilão do Hospital de Amor traz dezenas de itens para serem leiloados em evento que será realizado no dia 7 de dezembro. Esse é o 2º Leilão Direito de Viver, ação beneficente que busca arrecadar recursos para ajudar o Hospital de Amor. O encontro é uma grande chance para quem quer ajudar e, ao mesmo tempo, participar de um dia cheio de atividades e solidariedade.

Em entrevista ao Jornal O Estado, Leandro Tenhalai um dos responsáveis pela organização do leilão afirmou que todo o dinheiro arrecado será doado 100% ao Hospital de Amor. “Conseguimos camisetas autografadas do Neymar, Bolsonaro, além disso, diversos chapéus de alguns artistas renomados como Chitãozinho e Xororó, Fernando e Sorocaba, Michel Teló entre outras”, completou.

Ainda de acordo com Leandro, 90% das mesas já estão vendidas, o leilão estima arrecadar milhões com as centenas de peças que foram oferecidas por artistas e pessoas envolvidas com o agronegócio, o setor é um dos que mais ajuda a instituição que trabalha diariamente para salvar vida de pessoas acometidas pelo câncer.

O leilão será realizado no Terra Nova Eventos, a partir das 11h. O público vai poder dar lances em mais de 1.500 animais doados, como parte da arrecadação para o hospital. Todo o dinheiro arrecadado no evento será destinado ao Hospital de Amor, que cuida de pacientes de todas as idades, sem cobrar nada. “Esse apoio é o que permite ao hospital continuar salvando vidas.

Show com Almir Sater e diversão para a família

Para animar o dia, o cantor e compositor Almir Sater fará um show especial. Sater, um dos artistas mais queridos do Mato Grosso do Sul, traz em suas músicas o amor pela vida no campo e a simplicidade da cultura rural. Sua presença no evento promete emocionar o público e atrair muitas pessoas que têm no cantor uma figura de referência.

Além do leilão e do show, o evento contará com uma área especial para crianças, com monitores para cuidar dos pequenos enquanto os pais participam das atividades. É um evento pensado para toda a família, garantindo um dia seguro e agradável para quem quiser ajudar e também se divertir.

A importância da Instituição

O Hospital de Amor, com sede em Barretos (SP), é uma das instituições de saúde mais respeitadas do Brasil no tratamento do câncer. Ele oferece atendimento gratuito e depende de eventos como o Leilão Direito de Viver para arrecadar recursos. Esse dinheiro é usado para comprar remédios, pagar médicos, manter os equipamentos e garantir um ambiente acolhedor para os pacientes.

Por Thays Schneider