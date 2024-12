Mulher vai presa por perturbação após cobrar de idoso uma dívida de R$20 por programa sexual

Na última quinta-feira(28), uma mulher foi presa por perturbar um idoso de 90 anos por cobrar uma dívida de 20 reais referente a um suposto programa sexual em Bataguassu.

Eliane teria ido até a casa do idoso e segundo o boletim de ocorrência, já é conhecida no meio policial. No local, por volta das 10h, a polícia viu a mulher gritando em frente à residência. Os

Os familiares do idoso negaram a dívida e disseram que ela teria ido com frequência até residência.