Campo Grande avança no recapeamento e entrega quase 10 km de asfalto novo no Centro e bairros

A Prefeitura de Campo Grande avança com o cronograma do programa de recapeamento de vias, levando asfalto novo a praticamente todas as regiões da cidade. Já são cerca de 10 km de ruas e avenidas revitalizadas neste ano, atendendo demandas históricas da população. Entre as obras mais esperadas está o recapeamento da Avenida Ernesto Geisel, onde as duas pistas, entre a Avenida Mato Grosso e o Shopping Norte Sul, receberam melhorias pela primeira vez em mais de 30 anos. O novo asfalto, que cobre 4,8 km, trouxe impactos diretos na mobilidade urbana e reduziu os custos de manutenção de veículos, eliminando buracos e ondulações que incomodavam motoristas há décadas.

“O recapeamento de vias é uma prioridade estabelecida para melhorar a infraestrutura da cidade e proporcionar mais segurança e conforto aos moradores. O planejamento está sendo executado com foco em todas as regiões urbanas, garantindo que as intervenções atendam demandas antigas da população. Nosso objetivo é continuar promovendo melhorias que impactem diretamente a qualidade de vida dos campo-grandenses”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli”, destacou o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli.

Além da Avenida Ernesto Geisel, outras importantes vias também receberam melhorias. Na região central, a Rua 15 de Novembro foi recapeada entre a Avenida Calógeras e a Avenida Fábio Zahran, fortalecendo o comércio e revitalizando o entorno de pontos como o Mercado Municipal e o Camelódromo. A Rua Santa Adélia, próxima ao Shopping Norte Sul, também ganhou nova pavimentação no trecho entre as avenidas Dois de Março e Ernesto Geisel. Essa via é muito utilizada por moradores das regiões da Avenida Bandeirantes, Taquarussu e Guanandi, para acessar o centro da cidade.

Outras ruas recapeadas incluem a Rua Camocim e a Rua Minas Novas, na região das Moreninhas, e a Rua Ezequiel Ferreira Lima e a Avenida Tancredo Neves, no Bairro Aero Rancho. No Bairro Cohab, a Avenida Pedro Paulo Soares de Oliveira foi revitalizada, enquanto no Campo Nobre, a Rua Souza Lima teve as obras concluídas recentemente.

Em outra frente de trabalho, realizada em parceria com a concessionária Água Guariroba, estão em andamento os recapeamentos da Rua 25 de Dezembro, no trecho entre a Avenida Mato Grosso e a Rua 15 de Novembro (1,03 km), e da Rua 15 de Novembro, nos 1,73 km entre a ruas José Antônio e a Ceará.

Antes dessas intervenções, a Prefeitura executou mais de 7 km de recapeamento em outras vias estratégicas, como a Rua Rio Negro, entre a Avenida Capital e a Avenida Nelly Martins (Via Park), na região da Vila Margarida e Parque do Sóter; a Avenida Centaurea, no Bairro Cidade Jardim, no trecho entre a Rua Flamboyant e a Avenida Ministro João Arinos, uma importante ligação para o Parque dos Poderes e os altos da Avenida Afonso Pena.

A Rua Sebastião Lima também recebeu asfalto novo recentemente, entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e a Avenida Fábio Zahran, numa extensão de 1,31 km. Outras vias recapeadas são a Rua da Liberdade, entre as ruas Calógeras e Sebastião Lima, e a Rua João Pedro de Souza, no mesmo trecho. Já a Avenida Américo Carlos da Costa, um dos acessos ao Parque de Exposições Laucídio Coelho, ganhou nova pavimentação no perímetro entre as avenidas Fábio Zahran e Costa e Silva.

Com o avanço das obras, a Prefeitura reafirma seu compromisso de melhorar a infraestrutura viária e garantir maior segurança e conforto para os cidadãos de Campo Grande.

Com Prefeitura CG