Com a presença da população, Ação Cidadania promove bem-estar feminino e leva informação paras as Moreninhas

Com o objetivo de promover políticas públicas e levar o acesso à serviços básicos para diversas famílias em Campo Grande, o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) em parceria com o governo de MS promoveu, na manhã de sábado (19) o Ação Cidadania #TodosporElas Pelo Fim do Feminicídio. O evento aconteceu no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, das 8h às 17h.

Com a participação de outras 90 entidades públicas e privadas, a iniciativa levou para os moradores do bairro e região serviços de atendimento social, judicial e de saúde, além de palestras, rodas de conversas e brincadeiras para as crianças, oportunizando momentos de lazer para todas as famílias.

Em sua fala durante a abertura do evento a desembargadora do TJMS e titular da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Jaceguara Dantas, idealizadora da campanha permanente #TodosporElas,que é o mote desta ação cidadania, disse que a iniciativa faz parte do combate à violência contra a mulher, pois, possibilita que ela tenha acesso à serviços básicos, encaminhamento para o mercado de trabalho, bem como informações primordiais para que elas consigam sair ou nem entrarem no ciclo de violência.

“Estou feliz pelo trabalho que estamos desenvolvendo com foco no combate à violência de gênero contra a mulher, propiciando serviços básicos e primordiais para o exercício da cidadania e da inclusão, com políticas públicas de cidadania e inclusão, fazendo com que essa mulher seja protagonista da sua própria história”, disse a magistrada.

Parceira nesta ação, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes também reforçou a importância deste momento para o fortalecimento do combate à violência contra a mulher. De acordo com a Chefe do Executivo Municipal, a violência de gênero é uma realidade na Capital e em Mato Grosso do Sul que precisa ser enfrentada.

“ A violência contra as mulheres nossa Capital e nosso Estado é uma realidade, mas quando todos os órgãos se unem em prol do combate à essa violência, os resultados com certeza são positivos. Então, parabenizo nesta manhã, todos os entes que estão participando desta ação e espero que possamos avançar e mudar os indicadores de violência contra as mulheres em Campo Grande e Mato Grosso do Sul”, pontuou.

Prestação de serviços e promoção de cidadania

Além de fortalecer o rede de proteção à mulher e conscientizar a respeito de diversos temas que permeiam a violência de gênero, a prestação de serviço realizada no Parque Jacques da Luz também serviu para unir cada vez mais as famílias. A Justiça Itinerante, por exemplo, ofereceu alguns serviços e, entre eles, celebrou o casamento de Luciana Pereira, de 42 anos, e Alex Rodrigues, de 44 anos.

O casal chegou às 6h30 e foi um dos primeiros a pegar a senha de atendimento na carreta da Justiça Itinerante e estavam ansiosos, porque, após 1 ano e dois meses juntos, conseguiram uma oportunidade para se casar. De acordo com Luciana, ter este serviço perto de casa facilitou e permitiu que os dois finalmente conseguissem a oficialização da união.

“Pra gente foi uma excelente oportunidade, porque a gente sempre falava que ia, mas a rotina não deixava, então, quando ficamos sabendo que essa ação viria pra cá a gente se organizou para vir. Chegamos às 6h30 e vai dar certo para a gente se casar”, conta a noiva.

A ação também atraiu a população em busca de serviços que, muitas vezes são postergados, seja pela rotina puxada da mãe de um recém-nascido, seja pela distância em que alguns órgãos de encontram de alguns bairros, por exemplo, das Moreninhas, onde a ação foi realizada.

“Hoje eu vim procurar a Defensoria, porque a data de nascimento do meu filho ficou errada na certidão. Estou há dois meses para arrumar e falaram que tinha que ir na Defensoria, então, eu vim aqui, porque é mais perto de casa”, disse Gabriela Albuquerque, de 22 anos, mãe do recém-nascido que teve a data de nascimento registrada errada no cartório.

O oferecimento de serviços gratuitos também atraiu a população de outrora bairros, que buscaram pela oportunidade de fazer exames médicos, emissão de documentos e encaminhamento para o mercado de trabalho, entre outros serviços que estavam sendo disponibilizados.

Maria de Lourdes dos Santos, de 68 anos, mora no loteamento Bertaville e foi até às Moreninhas para retificar alguns documentos e aproveitou para passar por uma avaliação odontológica.

“Eu acho muito bom, porque aqui quem não tem dinheiro consegue as coisas de graça, igual eu que consegui uma consulta com o dentista. Então, a pessoa que precisa ela encontra tudo aqui. Acho que deveria ter mais essas ações e em outros lugares da cidade também”, afirmou.

Por Ana Clara Santos

