Motociclista fica gravemente ferido após perder controle do veículo em avenida de Campo Grande

Na madrugada deste sábado (19), um jovem motociclista de 26 anos sofreu um grave acidente ao perder o controle da moto enquanto trafegava pela Avenida João Júlio Dittmar, na região do bairro Silvia Regina, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz caiu após tentar fazer um desvio à direita, logo após passar por uma ondulação na pista. A manobra fez com que ele perdesse o controle da motocicleta, que acabou ficando danificada com o impacto.

A vítima foi socorrida em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para a Santa Casa da Capital. As lesões sofridas não foram detalhadas no registro policial.

Equipes da Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e da Perícia Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com lesão corporal causada pela própria vítima.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram