Campo Grande abre mais de 3,3 mil vagas de emprego a partir de segunda-feira

O mercado de trabalho em Campo Grande inicia a próxima semana com 3.349 vagas de emprego disponíveis a partir de segunda-feira (21). O levantamento é da Fundação Social do Trabalho (Funsat) e da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), que disponibilizam oportunidades para diversos perfis profissionais, com e sem experiência, em diferentes regiões da cidade.

A Funsat concentrará o maior número de oportunidades, com 2.556 vagas. Do total, 1.629 são destinadas a candidatos sem experiência profissional, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado.

Entre os cargos com maior número de vagas estão:

– Operador de caixa – 301 vagas

– Repositor de mercadorias – 280

– Operador de telemarketing ativo – 101

– Auxiliar de operação – 100

– Magarefe – 100

– Desossador – 100

A Funsat também disponibiliza 34 vagas temporárias e sete oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com funções como recepcionista, empacotador e almoxarife.

Já a Funtrab oferecerá 793 vagas na Capital, com destaque para os seguintes cargos:

– Auxiliar de limpeza – 57 vagas

– Operador de caixa – 44

– Vendedor interno – 33

– Promotor de vendas – 28

– Auxiliar de cozinha – 18

A fundação também tem oportunidades para motorista, eletricista, pedreiro, costureira, mecânico, consultor de vendas, auxiliar de logística e atendente de balcão. Para pessoas com deficiência, são 84 vagas exclusivas, incluindo cargos como auxiliar administrativo, porteiro, vigilante e recepcionista.

Os interessados devem comparecer pessoalmente aos pontos de atendimento, levando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho (física ou digital). É necessário manter os dados cadastrais atualizados.

– Funsat: das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória

– Funtrab: das 7h30 às 17h, na Rua 13 de Maio, 2773 – Centro

Também é possível buscar atendimento nos postos da Rede Fácil, nos bairros Aero Rancho, Guaicurus e Bosque dos Ipês, com horários específicos de funcionamento. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Por isso, quem deseja concorrer deve se antecipar para aumentar as chances de contratação.

