Mulher atropelada em Fátima do Sul morre após um dia internada em Dourados

Luciana Maria da Silva, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu neste domingo (15) no Hospital da Vida, em Dourados, após ter sido vítima de um atropelamento no sábado (14) em Fátima do Sul, a 239 km de Campo Grande.

Segundo informações dos sites locias, o acidente aconteceu pela manhã, no cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Rua Ipiranga. De acordo com informações do condutor da motocicleta envolvida na colisão, ele seguia para o trabalho em Jateí, pela direção de Fátima do Sul a Vicentina, quando a vítima teria entrado repentinamente na pista, impossibilitando qualquer manobra para evitar o choque.

Luciana foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada inicialmente ao hospital local. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para Dourados, onde acabou falecendo após dar entrada na unidade hospitalar.

O corpo será encaminhado para o distrito de Culturama, onde ocorrerá o velório. O sepultamento está marcado para segunda-feira (16), no cemitério da comunidade.

A Polícia Militar esteve no local do acidente e segue investigando as circunstâncias da ocorrência.