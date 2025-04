Com 94% de cobertura de esgoto, Águas Guariroba segue avançando com obras e desenvolvimento em Campo Grande

O avanço do desenvolvimento promovido pela Águas Guariroba e o saneamento continuam em 2025 na Capital. Em quatro meses, mais de 30 quilômetros de rede de esgoto já foram implantados em diversos bairros de Campo Grande.

Até a primeira quinzena de abril, mais de 3,3 mil residências e comércios da Capital se ligaram à rede de esgoto da concessionária.

“Esse número representa quase 10 mil pessoas que abandonaram a fossa e passaram a ter mais saúde e dignidade em suas residências. Esgoto coletado e tratado é sinônimo de menos doenças para as nossas crianças e mais desenvolvimento para os bairros da Capital”, detalha Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba.

Nos próximos dias as obras seguem nos bairros Tijuca, Tiradentes, Vila Popular, Noroeste, Centenário e Nova Lima.

Campo Grande possui atualmente 94% de cobertura da rede de esgoto, sendo que tudo que é coletado é tratado.

“Os benefícios trazidos por essas obras são permanentes para todos da região e para o nosso meio ambiente. A concessionária trata 100% do esgoto que é coletada na Capital, devolvendo à natureza o efluente tratado e seguro, completando o ciclo da água”, explica a diretora-executiva, Francis Faustino.

Aa obras não param

Em março a Águas Guariroba iniciou a construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Botas, na região do Jardim Colúmbia. Essa será a terceira ETE da cidade, que passa a ter capacidade de tratar mais 600 milhões de litros de esgoto por ano.

Serão mais de R$ 5 milhões em investimento para que os bairros Nova Lima, Colúmbia, Anache e Vida Nova sejam universalizados e todos passem a ter coleta e tratamento de esgoto nos próximos anos. O bairro Nova Lima também tem uma obra de um novo reservatório de água em fase de conclusão. Serão 1 milhão de litros de água que vão ampliar a capacidade de armazenamento do sistema de abastecimento da Capital, promovendo mais resiliência e segurança hídrica a todos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram