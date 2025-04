Motorista embriagado é preso após causar acidente e atingir portão de residência em Dourados

Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (21) após provocar um acidente de trânsito ao dirigir embriagado na rua Nilson Vieira de Matos, no bairro Vila Ubiratan, em Dourados.

O motorista, identificado como Odailson, conduzia um Fiat Palio quando perdeu o controle da direção e colidiu contra dois veículos que estavam estacionados na via: um Fiat Siena e um Toyota Corolla. Após os impactos, o carro ainda avançou e atingiu o portão de uma residência.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, submeteu o condutor ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica. Diante do resultado, Odailson foi detido e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por conduzir veículo sob influência de álcool.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido no acidente. A autoridade policial estipulou fiança no valor de R$ 1.500.