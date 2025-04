Suspeito de homicídio qualificado é preso em Campo Grande durante operação policial

Na noite dessa segunda-feira (21), um jovem de 21 anos foi preso por suspeita de homicídio qualificado durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras. Ele é acusado de assassinar um homem de 32 anos, identificado como E.E.O.M., no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu no último domingo (20), quando a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. A investigação foi conduzida em ação conjunta entre a GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) e a Força Tática do 10º Batalhão da Polícia Militar.

Durante as diligências, os policiais identificaram o autor e iniciaram buscas para localizá-lo. O suspeito foi encontrado enquanto ateava fogo em peças de roupa que teriam sido utilizadas no crime, além de tentar destruir uma placa de motocicleta furtada.

Após a abordagem, ele foi encaminhado à sede do GARRAS, onde teve a prisão em flagrante formalizada. A manutenção da prisão será avaliada pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público durante audiência de custódia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram