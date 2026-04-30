Articulação nos bastidores do STF é apontada como fator em derrota de Jorge Messias

A derrota do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, na disputa por uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) foi atribuída, nos bastidores, a uma articulação envolvendo integrantes da própria Corte. Segundo apuração junto a aliados do governo e do indicado, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino teriam atuado para influenciar o resultado da votação no Senado.

Messias acabou derrotado ao obter 34 votos favoráveis, contra 42 contrários, resultado que frustrou a expectativa de parte da base governista. De acordo com fontes ouvidas, a resistência ao nome do ministro não partiu apenas do meio político, mas também de membros do Judiciário insatisfeitos com sua possível indicação.

No caso de Moraes, interlocutores apontam sua proximidade com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como um dos elementos centrais na articulação. A movimentação teria como pano de fundo uma tentativa de impor uma derrota ao ministro André Mendonça, que apoiava abertamente o nome de Messias para o STF.

Mendonça, relator do chamado “caso Master”, tem enfrentado desgaste tanto com integrantes da Corte quanto com setores da classe política, o que teria ampliado as resistências em torno da indicação de seu aliado.

Já em relação a Flávio Dino, aliados de Messias citam divergências pessoais e políticas. Os dois disputaram, em 2024, a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no STF, quando Dino acabou escolhido. Desde então, a relação entre ambos é descrita como distante.

Ainda segundo essas fontes, Dino teria solicitado a senadores próximos que votassem contra a indicação de Messias, contribuindo para o resultado negativo.

Procurados, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Davi Alcolumbre não se manifestaram sobre as alegações de atuação para barrar o nome do ministro da AGU.

A votação evidencia as complexas articulações políticas e institucionais que envolvem a escolha de ministros para o STF, onde interesses jurídicos, relações pessoais e estratégias políticas frequentemente se entrelaçam nos bastidores.

Com informações do SBT News

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