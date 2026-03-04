Coluna de fumaça é registrada no céu de Campo Grande no fim da tarde desta quarta-feira (04)

Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

Imagens circularam nas redes sociais nesta quarta-feira (4); foco teria sido queima de pastagem na região do Figueiras do Parque

Uma coluna de fumaça foi vista no céu de Campo Grande no fim da tarde desta quarta-feira (4). O registro foi feito por moradores e rapidamente passou a circular nas redes sociais.

De acordo com as primeiras informações, a fumaça teria origem na queima de pastagem seca na região do Figueiras do Parque.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre as circunstâncias do incêndio.

 

