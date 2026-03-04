Três suspeitos de integrar grupo de roubo de veículos e cargas são presos em Dourados

Investigação já havia levado à prisão do suspeito como líder, após ação com disparos contra vítimas no Travessão do Castelo

Três homens foram presos entre terça (3) e quarta-feira (4), em Dourados, suspeitos de integrar um grupo especializado em roubo de veículos e cargas, principalmente de mercadorias contrabandeadas na região.

A investigação vinha sendo conduzida há meses e já havia resultado, no fim de janeiro, na prisão do homem apontado como chefe da quadrilha. Na ocasião, o grupo teria roubado um veículo carregado com perfumes na região do Travessão do Castelo e efetuado disparos na direção das vítimas durante a ação.

Com o avanço das apurações, outros três envolvidos foram identificados e tiveram a prisão preventiva decretada. Um deles, de 31 anos, foi localizado na casa de familiares, no bairro Harrisson Figueiredo. Os outros dois, de 41 e 38 anos, foram encontrados escondidos em uma área de lazer na mesma região.

Com as novas prisões, quatro suspeitos apontados como integrantes do grupo estão detidos. A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar a atuação da quadrilha na região.

