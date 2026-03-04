9ª Mostra Sesc de Cinema abre inscrições com até R$ 255 mil em licenciamentos para produções independentes

Seleção contempla curtas, médias e longas-metragens finalizados a partir de 2024; resultado será divulgado até 1º de julho

Estão abertas, entre os dias 4 e 31 de março, as inscrições para a 9ª Mostra Sesc de Cinema (MSDC), voltada a cineastas e produtores independentes de todo o país. A iniciativa selecionará curtas, médias e longas-metragens finalizados a partir de 1º de janeiro de 2024 e que não tenham sido exibidos em circuito comercial ou em serviços comerciais de vídeo sob demanda (VOD) até o encerramento das inscrições.

Além da exibição das obras selecionadas, os vencedores receberão licenciamentos que somam até R$ 255 mil. O resultado será divulgado até 1º de julho. Ao longo das oito edições anteriores, a Mostra já licenciou cerca de 400 produções do audiovisual independente nacional.

Os filmes serão distribuídos em quatro grupos. O Panorama Brasil levará 21 produções para exibição em espaços culturais de vários estados. O Panorama Estadual reunirá obras exibidas nos estados de origem dos realizadores. Na Região Norte, será realizado um Panorama Regional com produções selecionadas nos estados participantes. Já o Panorama Infanto-Juvenil contará com até 10 obras voltadas ao público infantil e adolescente.

“Neste momento em que o cinema nacional vive um novo fôlego, com produções que estão lotando as salas de exibição premiadas mundo afora, a Mostra Sesc de Cinema reafirma o compromisso da instituição com o fortalecimento do audiovisual brasileiro abrindo espaço para filmes independentes. Ao exibir estas obras em unidades do Sesc espalhadas por todo o Brasil, damos oportunidade para que novos talentos possam alcançar o público com suas histórias”, afirma Leonardo Minervini, gerente interino de Cultura do Departamento Nacional do Sesc.

Participam da 9ª edição 21 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Cada estado selecionará até duas obras, sendo uma para o Panorama Brasil e outra como destaque do Panorama Estadual.

As obras serão avaliadas por comissões estaduais formadas por especialistas convidados e profissionais do Sesc, e apenas realizadores residentes nesses estados poderão participar.

“As Mostra contribui ainda para consolidar uma rede cultural variada, democrática e potente. Investir no cinema brasileiro é investir na nossa identidade, na nossa memória e na capacidade de contar nossas histórias para o mundo”, completa Minervini.

As exibições do Panorama Brasil e do Panorama Infantojuvenil estão previstas para setembro de 2026. Já o Panorama Estadual ocorrerá entre outubro e dezembro.

Lançada em 2017, a Mostra Sesc de Cinema se consolidou como um dos principais canais de incentivo ao cinema independente brasileiro, promovendo produções que não encontram espaço nos circuitos comerciais e oferecendo ações formativas como workshops, oficinas, debates e rodas de conversa.

