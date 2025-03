Mais de 9 mil famílias de MS têm até 30 de junho para trocar parabólicas tradicionais por digitais gratuitas

Benefício está disponível para inscritos em programas sociais; agendamento deve ser feito antes do prazo final

Moradores de Mato Grosso do Sul que ainda utilizam antenas parabólicas tradicionais têm até o dia 30 de junho, às 20h, para agendar a substituição gratuita pelo kit da nova parabólica digital. A iniciativa, coordenada pela entidade não-governamental Siga Antenado, visa modernizar o acesso à TV aberta no Estado.

Para ter direito ao kit gratuito, é necessário estar inscrito em algum programa social do Governo Federal e possuir uma parabólica tradicional em funcionamento. O processo de agendamento e instalação é totalmente gratuito. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 0800 729 2404 ou acessar o site, informando o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) no momento do atendimento.

Com a nova parabólica digital, as famílias poderão assistir a mais de 80 canais gratuitos, com som e imagem de alta qualidade, sem interferências. Até o momento, mais de 4,8 milhões de instalações gratuitas já foram concluídas pela Siga Antenado em todo o país.

