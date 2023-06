Jovens têm buscado menos vagas no mercado de trabalho

O sonho de conquistar uma vaga no mercado de trabalho tem deixado de ser a preferência entre o público mais jovem. Segundo a Funsat (Fundação Social do Trabalho), os candidatos com 17 anos até 24 anos têm frequentado menos a agência. Cerca de 63% dos novos cadastros no sistema da Funsat são de jovens de até 24 anos, do total de 1.288 registros realizados, de janeiro deste ano até junho.

Com atualizações cadastrais, esse número sobe para 2.451. Se somados os índices de jovens entre 17 e 18-24 anos, das duas pesquisas, é possível identificar que, no período, apenas 1.307 jovens foram atendidos. Logo, dos 3.739 (1.288+2.451), 35% são jovens, o que valida a informação, de que a cada 10 trabalhadores atendidos, 3 são jovens, com idade até 24 anos. Do total de encaminhados ao mercado de trabalho para entrevistas, apenas 23% são jovens interessados na vaga.

Uma das justificativas possíveis para explicar a falta de interesse deste público seria a qualificação que as vagas requerem. A equipe do jornal O Estado entrou em contato com a Funsat, mas não obteve retorno sobre os questionamentos, até o fechamento deste texto

Plataforma @JUV

Muitos jovens talvez nem saibam que essa plataforma existe e que ela pode ajudar, e muito, na construção de uma carreira para o mercado de trabalho. Ela foi criada pela Prefeitura de Campo Grande e atua por meio da Sejuv, com o intuito de desenvolver ações que visam melhorar a qualificação profissional dos jovens.

Além de aumentar a empregabilidade, proporciona oportunidades no mercado de trabalho, leva conhecimento e apoia na seleção técnica dos benefícios de programas sociais aos quais os jovens têm direito.

Entre as diversas ações que a Sejuv realiza, a plataforma @JUV é um ambiente virtual onde o usuário tem a oportunidade de qualificação on-line. Neste sistema, o acesso será possível, primeiramente, por meio de um cadastro para gerar login e senha. Após isso, é só escolher os cursos disponíveis. “Na rota do Marketing Digital, a Sejuv oferece cursos

de social mídia, noções básicas de fotografia, gestão de trafego, ou seja, cursos que possibilitam aos jovens ganhar dinheiro no meio digital”, ressalta o secretário da Juventude.

Vagas de emprego

Conforme divulgado pela Funsat, apenas na última semana, a agência ofertou 1.443 vagas nas aéreas de operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção e empregado doméstico nos serviços gerais. Das que não exigem experiência anterior para a função, foram oferecidas 643 oportunidades, para 81 profissões. Os processos seletivos são para auxiliar de limpeza, ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de farmácia, balconista, atendente de lojas e mercados.

Não há desculpas para ficar sem trabalhar. Em conversa o secretário da Sejuv, Maicon Nogueira, destaca que o centro tem uma programação de cursos para atender a jovens e público em geral interessado. “Em nosso programa digital, Juventude na Rota, tem cursos de frentista, fiscal de loja, atendente de supermercado, atendente de farmácia, RH, atendimentos com vendas, recepção, telemarkting, são aproximadamente 20 cursos dentro da rota que emprega. Então, não tem como falar que não tem vaga”, destacou o secretário.

Atualize seu cadastro

A Funsat orienta aos interessados nas vagas de emprego a manterem seus dados cadastrais em dia. O cadastro é feito presencialmente, na rua 14 de Julho, 992, bairro Vila Glória. É necessário que o candidato tenha em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do seu histórico profissional.

A fundação atende das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, inclusive no horário de almoço.

