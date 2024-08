Árvore cai em cima de rede elétrica e compromete fornecimento de energia em Ponta Porã

A árvore que estava plantada em um terreno particular apresentava sinais de apodrecimento das raízes e do tronco

Hoje (27), pelo menos 28 moradores do Marechal Floriano, em Ponta-Porã ficaram com o fornecimento de energia comprometido após uma árvore de 10 metros de altura cair em cima de uma fiação elétrica.

A árvore que estava plantada em um terreno particular apresentava sinais de apodrecimento das raízes e do tronco, o que pode ter contribuído para a queda.

Apesar do ocorrido não houveram feridos, apenas a destruição do muro do terreno onde estava plantada. Equipes do Corpo de Bombeiros e da prefeitura também estiveram no local para fazer a retirada dos galhos e troncos.

Por conta dos fios de energia caídos no chão, a Energisa informou aos moradores que evitassem passar perto da fiação, pois alguns cabos poderiam estar energizados.

A empresa também comunicou que em caso de acidentes envolvendo queda de árvores o certo é entrar em contato pelo telefone 0800 722 7272 ou com o Corpo de Bombeiros.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram