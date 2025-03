Termina nesta segunda (31) o prazo para municípios solicitarem a construção de espaços esportivos

Mais de 3.800 municípios já submeteram projetos para a segunda etapa do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

Atenção, prefeitos e prefeitas! O prazo para se inscrever na segunda etapa do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e concorrer à construção de 260 Centros Esportivos Comunitários termina na próxima segunda-feira (31). Mais de 3.800 municípios já submeteram projetos para avaliação. Se ainda não fez sua inscrição, não perca essa oportunidade!

Os Centros Esportivos Comunitários são espaços completos para incentivar a prática esportiva, promover a convivência e melhorar o bem-estar dos moradores. “A prática esportiva é um direito de todo brasileiro. Então, prefeitos e prefeitas, fiquem atentos para não perder o prazo. Vamos garantir esse recurso e transformar a sua cidade”, destacou o ministro do Esporte, André Fufuca.

Os novos centros contarão com infraestrutura completa, incluindo campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, pista de caminhada, parquinho infantil e iluminação moderna. Além disso, terão mobiliário público projetado para fortalecer os laços comunitários e incentivar uma vida mais ativa e saudável. O investimento previsto é de até R$ 1,5 milhão para cada espaço esportivo.

Processo de seleção

A portaria publicada pelo Ministério do Esporte estabelece os critérios e requisitos para a seleção de propostas, que serão custeadas com recursos do Orçamento Geral da União. O documento detalha todas as etapas do processo seletivo e os critérios de elegibilidade.

Clique aqui e confira como se inscrever!

Com informações da Agência Gov.

