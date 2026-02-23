Violência após morte de “El Mencho” deixa 25 presos, 69 lojas saqueadas e serviços suspensos no México

A morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, desencadeou uma onda de violência no estado de Jalisco, no México. Segundo o governo estadual, ao menos 25 pessoas foram presas, dezenas de veículos foram incendiados, comércios saqueados e serviços públicos tiveram de ser suspensos após ataques registrados em diversas cidades.

Os confrontos ocorreram depois de uma operação conjunta entre México e Estados Unidos realizada em Tapalpa, município turístico localizado em região montanhosa de Jalisco. A reação violenta se espalhou rapidamente, com bloqueios em vias estratégicas da região metropolitana de Guadalajara, a segunda maior área urbana do país, além de cidades do interior e do litoral, como Puerto Vallarta, um dos principais destinos turísticos do Pacífico.

Prisões, bloqueios e veículos incendiados

De acordo com o balanço oficial, 11 pessoas foram detidas por envolvimento direto nos atos violentos e outras 14 por suspeita de saques. Em Guadalajara, dois suspeitos foram presos em uma das principais avenidas da cidade; um veículo foi apreendido e outro destruído durante a ação policial. Outras prisões ocorreram em rodovias que ligam a capital a municípios vizinhos e em áreas centrais da cidade.

As autoridades confirmaram incêndios e bloqueios em dezenas de avenidas e rodovias que conectam Guadalajara a cidades próximas, afetando vias expressas, acessos ao anel viário e estradas para o interior do estado. Houve ainda registros em trechos de rodovias federais, provocando paralisação do tráfego e interrupções temporárias no transporte público.

Lojas Oxxo e bancos atacados

No total, 69 lojas da rede de conveniência Oxxo foram saqueadas ou danificadas em Guadalajara e na região metropolitana. Além disso, 18 agências do Banco del Bienestar sofreram depredações. Postos de combustíveis e centros comerciais também foram alvo de ataques pontuais, inclusive em cidades industriais próximas à capital e em Puerto Vallarta.

Aeroporto sob proteção e voos cancelados

O Grupo Aeroportuario del Pacífico informou que o Aeroporto Internacional de Puerto Vallarta permanece sob proteção da Guarda Nacional e das Forças Armadas. Apesar de não haver incidentes dentro do terminal, companhias aéreas cancelaram voos internacionais e a maioria das operações nacionais, por decisão própria, diante da insegurança nas vias de acesso. O governo recomendou que turistas permaneçam em seus hotéis até novo aviso.

Aulas e serviços suspensos

Como medida preventiva, a Secretaria de Educação de Jalisco suspendeu as aulas presenciais nesta segunda-feira (23) em todas as instituições públicas e privadas. Já a Secretaria de Saúde interrompeu temporariamente a vacinação em pontos externos e itinerantes, mantendo apenas os serviços de urgência.

Retomada gradual do transporte e alerta das autoridades

O governo estadual informou que algumas rotas do transporte público começaram a ser retomadas de forma gradual, com previsão de normalização nas próximas horas. As autoridades pediram que a população evite áreas afetadas, não se aproxime de bloqueios e acompanhe apenas informações oficiais.

Além de Jalisco, eventos de segurança também foram registrados em estados vizinhos como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit, Michoacán e Zacatecas. A morte de “El Mencho” é considerada um golpe relevante contra o Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mas o temor é de que a reação violenta evolua para novos confrontos e disputas internas pelo controle da organização criminosa.

