Chuvas elevam nível do Rio Aquidauana

A chuva que atinge Aquidauana nesta quinta-feira (27) aumentou o nível do rio que leva o nome da cidade. A medição registra 3,39 de profundidade. Por enquanto, não há alerta de enchentes ou alagamento, mas a Defesa Civil segue monitorando a região.

A análise do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) mostra que o nível dos trechos segue na cota normal para o período. Nesta quinta, Palmeiras registra 183 cm, Aquidauana 245 cm, Estrada MT-738 142 cm e Miranda 404 cm.

O boletim diário apresenta dados de chuva e nível dos rios monitorados pela Sala de Situação. A rede possui treze estações telemétricas distribuídas nos rios Piquiri, Cuiabá, Paraguai, Miranda, Aquidauana, Taquari, Pardo e Aporé.Os dados foram retirados do sistema hídrico, mantido pela ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico)