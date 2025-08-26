Idoso sofre traumatismo craniano após ser atropelado por motociclista que fugiu em Nova Andradina

Um idoso de 67 anos, identificado como Reinaldo Bazan Viscardi, ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta na noite de segunda-feira (25), em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. O condutor não prestou socorro e fugiu do local.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h30 para atender a ocorrência na Rua Johann Gill, bairro Vila Beatriz. Testemunhas informaram que a vítima já havia sido levada pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e desacordada.

Relatos de moradores apontam que a motocicleta seguia pela Rua Miguel Fabrício Duarte e, ao fazer a conversão na Rua Johann Gill, atingiu o idoso, que caminhava pela via. Após o impacto, o condutor deixou o local, enquanto Reinaldo permaneceu caído até a chegada do resgate.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao hospital, diagnosticada com traumatismo craniano grave. Segundo testemunhas, a moto envolvida no acidente seria uma Honda Titan 150 de cor prata. O condutor ainda não foi localizado.