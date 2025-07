Campo Grande ultrapassa 50% de cobertura vacinal contra a gripe, mas adesão ainda preocupa autoridades de saúde

Com mais de 224 mil doses aplicadas, município está entre as capitais com melhor desempenho, porém procura segue abaixo do esperado



Campo Grande alcançou 50,61% de cobertura na campanha de vacinação contra a gripe, o que posiciona a cidade como a sexta capital do país com maior índice de imunização contra a Influenza. Ainda assim, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o alerta: a adesão entre os grupos prioritários ainda está aquém do necessário.

Desde o início da campanha, 224.110 doses foram aplicadas em idosos, gestantes e crianças entre seis meses e menores de seis anos. A imunização foi antecipada para o fim de março como estratégia para ampliar o alcance, mas a procura segue lenta em alguns segmentos.

“A Secretaria de Saúde antecipou a campanha para o final do mês de março justamente com o objetivo de facilitar o acesso a esse público, mas observamos que ainda há uma dificuldade para que busquem pelo imunizante”, destacou a superintendente de vigilância em saúde e ambiente, Veruska Lahdo.

Com foco em aumentar a cobertura vacinal, a prefeitura mantém plantões em pontos estratégicos da cidade e estendeu o horário de funcionamento de algumas unidades básicas de saúde. “Temos unidades abertas até 22h em que todos podem se vacinar”, complementou Veruska.

Embora Campo Grande esteja acima da média nacional, os técnicos da saúde pública demonstram preocupação com a imunização dos públicos mais vulneráveis, especialmente crianças menores de dois anos e idosos acima de 70 anos.

A vacina está disponível em todas as 74 unidades de saúde da família do município e pode ser aplicada em qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade.

