CCZ comemora 20 anos com novas vagas para castração, exames e vacinas no dia 25; saiba mais

No próximo dia 25 de fevereiro, terça-feira, é celebrado o Dia Nacional de Esterilização de Cães e Gatos. Diante disso, a CCZ (Coordenadoria de Combate a Zoonoses) irá celebrar os 20 anos do serviço de castração com uma ação especial para a população. Serão ofertadas vagas para castração, microchipagem, realização de exames e vacinação dos animais na Capital.

Conforme a coordenadora da CCZ, Cláudia Macedo, desde 2005 foram mais de cem mil animais – entre cães e gatos – castrados pela coordenadoria. Atualmente, o centro cirúrgico tem capacidade para esterilizar 550 animais por mês, sendo 400 felinos e 150 caninos. “A CCZ realiza a castração de felinos da população, sendo 350 vagas por mês através do site e mais cinco vagas presenciais por dia”, explica a coordenadora.

Todo animal que é esterilizado pelo SUS em Campo Grande também é microchipado, para que seja possível fazer a identificação do tutor caso aconteça de o cão ou gato ser encontrado na rua.

Durante a ação, serão ofertadas 20 vagas para felinos e 20 para caninos serem castrados no mês de março, além da realização da michochipagem de 100 animais, realização de 50 testes rápidos para Leishmaniose Visceral Canina e vacinação antirrábica de todos os animais que forem até o local.

“Atualmente trabalhamos com o conceito de Saúde Única, que tem como objetivo pensar em um bem maior, envolvendo os animais, humanos e meio ambiente, uma vez que todos coexistimos no mesmo espaço e precisamos uns dos outros para uma relação equilibrada”, comenta a secretária municipal de saúde, Rosana Leite.

Serviço

25 anos de CCZ com serviços para população;

Terça-feira (25);

A partir das 8h;

Sede CCZ.