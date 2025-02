Laboratório de drogas que “turbina” maconha com gás é descoberto na Fronteira

Um laboratório de produção de drogas, que utilizava gás líquido para intensificar o efeito psicoativo da maconha, foi descoberto na fronteira. O procedimento, altamente perigoso, era usado para fabricar a “maconha marroquina” e a “maconha ice”, que podem conter até 80% de THC, o principal composto psicoativo da cannabis. Um homem foi preso.

O localde produção foi localizado em uma área de mata em Karapaí, na região de Pedro Juan Caballero, cidade froneira com Ponta Porã. Segundo a Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai, toneladas de maconha eram produzidas no local, com destino ao mercado brasileiro. Durante a operação, as autoridades prenderam um homem, identificado como Carmelo Benítez, de 52 anos.

O laboratório era composto por quatro instalações de processamento e uma grande área de cultivo de maconha. A “maconha marroquina”, já conhecida, foi encontrada no local, enquanto a “maconha ice” é descoberta pela primeira vez na fronteira.

Na apreensão, as autoridades encontraram 110 botijões de gás líquido, 500 quilos de maconha picada, 45 quilos da versão “marroquina”, além de balanças e um freezer, utilizado para manter a “maconha ice” em temperaturas baixas. No Brasil, o preço de cada quilo dessa droga pode atingir até 6.000 dólares.

Durante a operação, agentes da Senad registraram um vídeo demonstrando o processo de fabricação da “maconha turbinada”, revelando os métodos utilizados pelos criminosos para intensificar o efeito da droga.