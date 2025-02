Idoso capota carro e morre prensado pelo próprio veículo na MS-244, em Jaraguari

Augusto Spinola Costa, de 60 anos, morreu após o veículo que dirigia cair sobre ele durante uma capotagem na MS-244, em Jaraguari, cidade distante 47 km de Campo Grande. O acidente aconteceu na noite deste domingo (16).

De acordo com as informações iniciais, Augusto estava sozinho no veículo Volkswagen Gol e trafegava perto do distrito de Jaraguari Velho quando perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista, capotou e caiu sobre ele. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.