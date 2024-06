Funsat anuncia 2,1 mil vagas de emprego em 204 funções nesta sexta-feira (14)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.147 vagas de emprego nesta sexta-feira (14). As contratações são para 204 profissões, em 248 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 163 vagas para auxiliar de linha de produção, 25 vagas para instalador-reparador de redes e cabos telefônicos, 20 vagas para carpinteiro (obras), 10 vagas para garçom, 8 vagas para caldeireiro (chapas de ferro e aço), 3 vagas para recepcionista de hotel, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1.340 oportunidades em 84 funções. Os processos seletivos são para vendedor porta a porta, com 120 vagas, atendente de padaria, com 37 vagas, auxiliar de armazenamento, com 27 vagas, desossador, com 15 vagas, auxiliar de cabeleireiro, com 6 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 11 vagas em 6 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 5 vagas, empacotador (à mão), com 2 vagas, assistente de vendas, com 1 vaga, vigia, com 1 vaga, porteiro, também com 1 vaga, entre outras.

A Funsat reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.

Com informações da assessoria da Funsat