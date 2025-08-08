População passa a ser atentida em novo prédio da Planurb nesta segunda-feira

Unidade da prefeitura agora fica localizada na rua Calógeras

Na próxima segunda-feira (11), a Planurb ( Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano) retoma funcionamento ao público passa a atender novo endereço em Campo Grande.

Os cidadãos poderão ser atendidos no novo prédido localizado na Avenida Calógeras, 356 com entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa. O O horário de funcionamento a população ocorre das 8h às 16h, sem interrupção no horário de almoço.

Neste ano, a Agência completa 30 anos de instituição e a mudança de endereço faz parte da modernização dos serviços prestados pela Planurb, bem como disponibilizar ao cidadão um espaço mais confortável e de fácil acesso.

“Nestes 30 anos, a Planurb acompanhou o processo de crescimento e dinamização da cidade. A Campo Grande de hoje é diferente da Campo Grande de 30 anos atrás. Estamos modernizando processos e dando celeridade as demandas apresentadas pelos campo-grandenses”, destacou a Diretora-Presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues.

