60ª etapa do Castramóvel começa nesta quarta-feira no Bairro Novo Oeste em Três Lagoas

Em Três Lagoas, o Castramóvel retorna com atendimentos a partir do dia 08 de maio, no Bairro Novo Oeste, no pátio da Unidade de Saúde da Família USF – Pastos Marcos.

Entre os atendimentos oferecidos estão castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, castração de felino fêmea, também acima de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidentes com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados.

Todos os atendimentos estão disponíveis somente para moradores do Novo Oeste, Loteamento OT e Orestinho, mediante comprovante de residência. Para a castração é necessário que o dono do pet realize agendamento prévio.

O trailer é uma ação da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que leva de forma itinerante serviços gratuitos para cães e gatos dos munícipes da cidade.

A USF – Pastos Marcos, localizado na Rua Quixeramobim s/n – Novo Oeste das 7h às 17h (exceto finais de semana e feriados)

