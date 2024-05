Por problemas de saúde Bolsonaro cancela visita a MS

A expectativa em torno da visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à 58ª edição da Expoagro em Dourados, Mato Grosso do Sul, foi interrompida devido à recente internação do ex-chefe de Estado. Assessores do presidente já comunicaram aos aliados sul-mato-grossenses o cancelamento da participação de Bolsonaro no evento agropecuário, em decorrência da sua atual condição de saúde.

Bolsonaro foi hospitalizado no último sábado (4) em Manaus (AM) e, hoje, precisou ser transferido para um hospital em Brasília (DF) após apresentar desconforto intestinal. O presidente trata um quadro de erisipela, uma infecção de pele causada por bactérias, e deverá permanecer sob observação médica pelos próximos 15 dias.

A visita de Bolsonaro à Expoagro de Dourados prometia ser um evento marcante, com uma recepção planejada, incluindo uma carreata seguida de passeio a cavalo no dia 14 de maio. Os detalhes do itinerário, que foram divulgados à imprensa na semana passada, incluíam um voo saindo de Brasília com destino a Ponta Porã às 11h, seguido de uma viagem de carro até o município do evento, onde o presidente participaria de uma reunião com apoiadores e um jantar fechado para produtores rurais.

O deputado federal Marcos Pollon (PL), um dos apoiadores do ex-presidente, chegou a organizar um espaço de 100 metros quadrados para receber Bolsonaro no evento. O stand instalado no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho até recebeu o nome de “Casa Bolsonaro”.

O cancelamento repentino da visita deixou aliados e organizadores surpresos e lamentando a ausência do ex-presidente. No entanto, o foco agora está na recuperação da saúde de Bolsonaro e na continuidade dos trabalhos da Expoagro, que segue como um dos principais eventos do agronegócio na região sul-mato-grossense.

