Lula diz que governo federal vai liberar dinheiro para o RS nesta terça

Nesta terça-feira (07), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o governo vai liberar dinheiro para atender as emergências das chuvas no Rio Grande do Sul. Lula disse que o Planalto vai auxiliar na reconstrução de estradas e que os ministérios estão autorizados a enviar verbas para hospitais, alimentação, remédios, água e energia.

Lula falou também que o governo gaúcho e os municípios vão poder, a partir desta terça, cadastrar pedidos para reconstrução e conserto de escolas, unidades de saúde, hospitais, creches e recuperação de equipamentos destruídos ou danificados pela chuva.

Após atender as necessidades emergenciais, o presidente disse que os prefeitos e o governador ainda não têm noção do tamanho do prejuízo e quanto será necessário investir para reconstruir o Rio Grande do Sul.

Chega a 90 o número de mortos no Rio Grande do Sul

Na manhã desta terça-feira (07), o Governo do Rio Grande do Sul atualizou o número de mortos no Estado. Subiu para 90 as pessoas que perderam a vida devido às fortes chuvas que atinge as cidades gaúchas desde semana passada.

Além disso, são 388 municípios afetados, 48.147 mil pessoas em abrigos e 155.741 mil desalojados. Confira abaixo o último relatório sobre as ações de resgate nas localidades atingidas. Segundo o Governo, eles são divulgados diariamente às 9h, 12h, 18h.

Com informações do SBT News

