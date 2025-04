Cassems lança Tele Saúde com consulta online e Pronto Atendimento Digital

Programa está disponível em duas modalidades: consulta online e Pronto Atendimento Digital 24h

A partir desta quarta-feira (2), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) amplia o acesso à saúde com o lançamento do Tele Saúde Cassems, que oferece atendimento em duas modalidades: consulta online com especialistas e Pronto Atendimento Digital (PAD) 24h.

Com a nova ferramenta, a Cassems facilita o acesso a especialistas garantindo atendimento de qualidade para servidores públicos e seus familiares. O serviço pode ser acessado de forma simples, via celular, tablet ou computador.

Segundo o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o programa alia tecnologia e segurança de dados para ampliar o acesso à assistência à saúde para os beneficiários do plano, de forma prática e eficiente. “A saúde do servidor e seus familiares é nossa prioridade. Esse projeto começou em 2020, com um modelo híbrido de telemedicina, e hoje evolui para o Tele Saúde, ampliando o acesso com praticidade e comodidade”, destaca Ayache.

A diretora de assistência à saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, ressalta os resultados positivos da iniciativa. “A telemedicina é um caminho irreversível. Com essa ferramenta, os atendimentos acontecem com mais conforto e segurança, além de democratizar o acesso à saúde em regiões de baixa demografia médica. Nós já tivemos experiência com esse modelo. No primeiro ano, foram 1.187 atendimentos, já, em 2024, esse número saltou para 6.387, contemplando várias regiões do estado”, pontua.

Telemedicina na Cassems

Nos dois últimos anos, a Cassems avançou na assistência à saúde oferecida por meio da telemedicina aos seus beneficiários. Foram realizados mais de 8.600 atendimentos, em diferentes regiões do estado e em 7 especialidades (psiquiatria, cardiologia, neurologia, infectologia, endocrinologia, oncologia e generalista).

A beneficiária Adriana Aparecida da Silva compartilha sua experiência com a consulta on-line que seu filho tem recebido. “O atendimento foi excelente, sem diferença para o presencial. O especialista nos passou segurança e, com a telemedicina, o encaminhamento ficou muito mais prático”.

Como agendar?

Consulta on-line:

– Acesse a Central de Atendimento: (67) 3314-1010

– Você receberá o link para pagamento do fator participativo via WhatsApp. Realize o pagamento via PIX para garantir o agendamento.

– Pronto! Em até 10 minutos antes da consulta você receberá o link para acesso à sala de consulta via WhatsApp.

Pronto Atendimento Digital 24h:

– Acesse o aplicativo Beneficiário Cassems

– Na tela inicial, selecione ‘Pronto Atendimento’

– Durante a consulta, tenha documentos e exames em mãos.

Facilidades

As consultas, tanto com especialistas quanto no Pronto Atendimento digital, serão realizadas em plataforma que possibilitam o envio da receita em tempo real durante o atendimento. Esta receita tem assinatura digital e vale em todo território nacional e será encaminhada por WhatsApp ou e-mail.

Já os exames solicitados por meio da Tele Saúde Cassems serão encaminhados para o sistema de autorização da Caixa dos Servidores, da mesma forma que acontece com os demais credenciados. O acompanhamento do processo de autorização pode ser feito pelo aplicativo do beneficiário.

Custo

O pagamento do fator participativo, que tem o mesmo valor que a consulta presencial, será feito via PIX e, após a confirmação do pagamento, a agenda estará disponível para o beneficiário.

Para mais informações entre em contato com a Central de Atendimento Cassems: (67) 3314-1010 (WhatsApp ou telefone).

Por Assessoria de Comunicação

