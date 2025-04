Carreta de soja que saiu de Amambai é apreendida com 600 kg de cocaína no Paraná

Apreensão da droga foi a maior registrada no país até o momento em 2025

Na manhã da terça-feira (1º), uma carreta com 673,5 quilos de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu durante abordagem BR-487, em Alto Paraíso, divisa do estado do Paraná com o Mato Grosso do Sul.

A droga estava escondida em um fundo falso de uma carreta carregada com soja e durante abordagem, o condutor de 52 anos, morador de Ponta Porã, acabou preso.

Ele informou ter carregado a droga sob a carga de soja em Amambai (MS) e entregaria em Paranaguá, cidade onde há o maior porto graneleiro da América Latina, que é muito utilizado para o tráfico desta droga para a Europa.

Neste ano, esta foi a maior apreensão desse tipo de droga realizada pela PRF no Brasil. No Paraná, 1,2 tonelada de cocaína já foi apreendida.

