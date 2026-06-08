Cassems abre inscrições para Residência Médica e Multiprofissional 2026, via Enare

Oportunidades contemplam diversas especialidades e os prazos começam no dia 15 de junho. As vagas são para os Hospitais da Caixa dos Servidores de Dourados e Campo Grande

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) anunciou a abertura das inscrições para o processo seletivo dos seus Programas de Residência Médica e Multiprofissional de 2026. Profissionais e graduandos da área da saúde podem se inscrever para o processo seletivo dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional a partir do dia 15 de junho.

As vagas para Residência Médica com Pré-requisito em cirurgia oncológica e oncologia clínica, voltadas para profissionais que já concluíram formação prévia exigida pelo edital, são ofertadas no Hospital Cassems de Dourados, já para a Residência Médica de Acesso Direto, para as especialidades de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Psicologia e Nutrição, as vagas serão para o Hospital da Caixa dos Servidores de Campo Grande.

A seleção será realizada por meio do Exame Nacional de Residência (ENARE), cujo edital oficial foi divulgado no último dia 29 de maio de 2026 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os interessados podem consultar o documento na íntegra diretamente no site oficial da organizadora: enare2026.conhecimento.fgv.br.

Fique atento aos prazos e especialidades

As inscrições para todas as modalidades têm início às 10h do dia 15 de junho de 2026, mas os prazos de encerramento variam de acordo com a especialidade escolhida. Veja a divisão:

1. Residência Médica de Acesso Direto

Destinada a médicos graduados, sem exigência de residência prévia.

– Áreas: Anestesiologia, Clínica Médica, Medicina Intensiva, Pediatria e Otorrinolaringologia.

– Período de inscrição: Das 10h de 15/06 às 23h59 de 29/06/2026.

2. Residência Médica com Pré-requisito

Voltada para profissionais que já concluíram uma formação prévia exigida pelo edital.

– Áreas: Cirurgia Oncológica e Oncologia Clínica.

– Período de inscrição: Das 10h de 15/06 às 23h59 de 15/07/2026.

3. Residência Multiprofissional

Oportunidade voltada para diferentes categorias profissionais da área da saúde.

– Área de Concentração: Atenção Oncológica (Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Psicologia e Nutrição).

– Período de inscrição: Das 10h de 15/06 às 23h59 de 15/07/2026.

Nota importante: A Cassems reforça a importância de os candidatos lerem atentamente o edital disponível no portal da FGV para verificar as taxas de inscrição, os critérios de avaliação e o conteúdo programático das provas.

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