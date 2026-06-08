Após Corpus Christi, quando serão os próximos feriados prolongados?

Depois da passagem de Corpus Christi, muitos brasileiros já começam a planejar as próximas oportunidades de descanso ao longo do segundo semestre. Além das datas oficiais, alguns pontos facultativos também aparecem no calendário, embora as regras para folga variem conforme a categoria profissional e a decisão de cada empregador.

A próxima pausa nacional será em 7 de setembro, quando o país celebra a Independência do Brasil. Em 2026, a data cairá em uma segunda-feira, permitindo um fim de semana estendido para milhões de trabalhadores.

O mesmo cenário se repetirá pouco mais de um mês depois. Será em 12 de outubro, data dedicada à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Como o feriado também será em uma segunda-feira, muitos brasileiros poderão aproveitar três dias consecutivos de descanso.

O mês de novembro concentrará duas importantes datas. O primeiro será Finados, em 2 de novembro, também numa segunda-feira. Já o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, cairá em uma sexta-feira, criando mais uma oportunidade de prolongar o fim de semana.

A única exceção será a Proclamação da República, em 15 de novembro. Em 2026, a data ocorrerá em um domingo, sem impacto para a maioria dos trabalhadores que já não exercem atividades nesse dia.

Natal encerra o calendário de feriados nacionais. O último feriado nacional do ano será o Natal, comemorado em 25 de dezembro. Em 2026, a data cairá em uma sexta-feira, favorecendo viagens e reuniões familiares ao longo de três dias.

PRÓXIMOS FERIADOS NACIONAIS DE 2026

– 7 de setembro – Independência do Brasil (segunda-feira)

– 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

– 2 de novembro Finados (segunda-feira)

– 15 de novembro – Proclamação da República (domingo)

– 20 de novembro – Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

– 25 de dezembro – Natal (sexta-feira)

PONTOS FACULTATIVOS AINDA PREVISTOS

Além dos feriados nacionais, o calendário federal prevê algumas datas classificadas como ponto facultativo até o fim do ano. São elas:

– 28 de outubro – Dia do Servidor Público (quarta-feira)

– 24 de dezembro – véspera de Natal, após as 13h (quinta-feira)

– 31 de dezembro – véspera de Ano Novo, após as 13h (quinta-feira)

A DIFERENÇA ENTRE FERIADO E PONTO FACULTATIVO

Apesar de serem frequentemente confundidos, feriado e ponto facultativo não têm o mesmo efeito legal. Os feriados são definidos por lei e, em regra, representam dias destinados ao descanso. Caso o trabalhador seja convocado para atuar nessas datas, aplicam-se as normas previstas na legislação trabalhista e nos acordos coletivos.

Já o ponto facultativo é uma medida administrativa utilizada principalmente por órgãos públicos. Na prática, ele não garante automaticamente folga para trabalhadores da iniciativa privada, que podem ter expediente normal dependendo da decisão da empresa.

Por FOLHAPRESS

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