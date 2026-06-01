IMMERSE Pantanal promove intercâmbio científico entre Brasil e Reino Unido em Campo Grande

Iniciativa reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros para debater bioeconomia, inovação e conservação do Pantanal

O IMMERSE Pantanal (Interdisciplinary Transnational Education for Sustainable Bioeconomy), programa internacional de imersão acadêmica, reuniu pesquisadores e autoridades nesta segunda-feira (1º), no auditório da Cotin/Sefaz, em Campo Grande.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Falcette, realizou a abertura do programa, promovido em parceria entre a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), a University of Birmingham e o Brazil Institute.

Também esteve presente o secretário-adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna, além de pesquisadores, estudantes e representantes de instituições parceiras do Brasil e do exterior.

A iniciativa busca fomentar o intercâmbio científico, promover o diálogo intercultural e a construção de soluções inovadoras voltadas ao desenvolvimento sustentável da região.

Evento

As principais políticas públicas desenvolvidas pelo Governo do Estado nas áreas de sustentabilidade ambiental, desenvolvimento econômico e inovação foram apresentadas durante a palestra magna ministrada pelo secretário Artur Falcette.

Entre os temas abordados estiveram a Lei do Pantanal, as estratégias de preservação dos recursos naturais, os avanços da Rota Bioceânica, os investimentos em bioeconomia e os desafios para que Mato Grosso do Sul alcance a meta de se tornar um Estado carbono neutro até 2030.

O secretário destacou que a iniciativa também fortalece a imagem de Mato Grosso do Sul como referência em desenvolvimento sustentável e amplia o intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores internacionais e instituições locais.

“É sempre uma oportunidade importante para a gente receber pesquisadores de fora, apresentar um pouco do Estado e do nosso projeto de conciliação do desenvolvimento com a agenda ambiental. Faz parte do nosso papel promover a imagem de Mato Grosso do Sul. No caso específico deste programa, estamos falando de uma universidade de renome, com um grupo focado em pesquisas para o Pantanal”, disse o secretário e completou:

“Além disso, há uma grande capacidade de troca de conhecimento e aprendizado. Não apenas deles, que vêm aqui entender o território, mas também nossa, ao ouvir esses pesquisadores e estudantes e captar suas percepções. Isso nos possibilita ter um olhar externo sobre os principais desafios e potencialidades do bioma Pantanal”.

Ao longo da programação, os participantes terão contato direto com experiências desenvolvidas no Pantanal, envolvendo comunidades locais, instituições de pesquisa, setor produtivo e gestores públicos.

O objetivo é promover uma compreensão integrada dos desafios e oportunidades relacionados à conservação ambiental, à bioeconomia e ao desenvolvimento regional.

Como resultado final, o programa prevê a produção de um documentário que servirá como vitrine global das experiências realizadas no Pantanal, evidenciando a cooperação entre Governo do Estado, academia e setor produtivo na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável baseado na bioeconomia, com potencial para se tornar referência internacional.

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