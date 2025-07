Casa da Mulher Brasileira suspende atendimentos neste fim de semana para dedetização

A Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, terá os atendimentos ao público temporariamente suspensos entre as 7h de sábado (12) e as 9h de domingo (13), devido à realização de um serviço de dedetização preventiva.

Durante esse período, os atendimentos que normalmente ocorrem na unidade, especialmente os da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª Deam), serão realizados na Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), situada na Rua Padre João Crippa, nº 1581.

Para evitar transtornos, um servidor permanecerá na Casa da Mulher Brasileira durante todo o tempo da suspensão, a fim de orientar o público que comparecer ao local.

Segundo a Semu (Secretaria Executiva da Mulher), a escolha pelo fim de semana foi estratégica, com o objetivo de minimizar os impactos aos usuários. Após a dedetização, os serviços serão retomados normalmente a partir das 9h de domingo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram