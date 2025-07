Prefeitura abre inscrições para 4 cursos que promovem renda e autonomia financeira para mulheres

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da SEMU ( Secretaria Executiva da Mulher) e da Escola de Capacitação para Mulheres, está com inscrições abertas para quatro cursos gratuitos voltados exclusivamente para mulheres. As capacitações acontecem na próxima semana e têm como objetivo fortalecer a autonomia financeira, estimular a geração de renda e ampliar as oportunidades de qualificação profissional.

Os cursos ofertados são:

Confecção de Peso de Porta

De 14 a 17 de julho

Das 8h às 11h

Professora: Zunilda Freitas

Local: Rua 15 de Novembro, 1373 – Centro

Design de Sobrancelhas

De 14 a 17 de julho

Das 13h às 16h30

Professora: Michele Faria

Local: Rua 15 de Novembro, 1373 – Centro

Informática Básica

De 14 a 18 de julho

Das 13h às 17h

Professor: Joel Martinez

Local: Rua 15 de Novembro, 1373 – Centro

Dicção e Oratória

De 14 a 17 de julho

Das 13h às 17h

Professora: Helaine Bitencourt

Local: Rua Barbacena, s/n – esquina com Rua Indianápolis, no CRAS Hércules Mandetta

As vagas são limitadas e as interessadas devem se inscrever o quanto antes.

A Prefeitura, através da SEMU reforça seu compromisso contínuo com o empoderamento feminino, oferecendo formações gratuitas e diversificadas que contribuem diretamente para a geração de renda, valorização pessoal e fortalecimento da independência das mulheres campo-grandenses.

Por Prefeitura de Campo Grande

