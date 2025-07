Agenda Cultural: Humor, muito rock e forró!

Stand-up com Eros Prado, teatros, música, feiras e arraiá são as opções para você curtir neste fim de semana!

Stand-up – Eros Prado

Campo Grande recebe no próximo domingo, 13 de julho, o humorista Eros Prado, em comemoração aos 10 anos do grupo Pagode da Ofensa, sucesso nas redes e na televisão. Com passagem por programas como Pânico na TV e A Praça é Nossa, Eros promete uma noite de muitas risadas com seu Stand Up Comedy, considerado um dos cinco melhores shows de humor do Brasil. O evento acontece no Veras Bar, localizado na Av. Bom Pastor, 154, e os ingressos estão disponíveis no link da bio do Instagram @verasbarcg.

Para o Jornal O Estado, Comemorar uma década de Pagode da Ofensa é, nas palavras do próprio humorista, “como fazer bodas de zoeira com o público”. Depois de conquistar uma legião de fãs com piadas afiadas e humor sem filtros, o grupo coleciona 53 processos judiciais, todos vencidos, que hoje servem de matéria-prima para novas piadas e histórias surreais contadas no palco.

Em entrevista ao Jornal O Estado, o comediante promete um show em Campo Grande que vai fazer o público “sair com a cara doendo de tanto rir”, misturando piadas inéditas, interação com a plateia e aquela tradicional sinceridade ofensiva, “tipo amigo que zoa você mas no fundo ama”. Após o espetáculo, o artista ainda brinca que só aceita comemoração com sopa paraguaia bem servida e tereré raiz, “mas nada de suco no tereré, que isso só cola com os Nutella!”.

MS ao Vivo

Campo Grande recebe neste domingo, 13 de julho, mais uma edição do projeto MS ao Vivo, que promete agitar o Parque das Nações Indígenas a partir das 17h. A grande atração da noite será o cantor pernambucano João Gomes, um dos artistas mais ouvidos do país na atualidade, com sucessos que misturam forró, piseiro e romantismo. A abertura do evento fica por conta do sul-mato-grossense Gabriel Chiad, jovem sanfoneiro e compositor que vem se destacando na cena regional. Com entrada gratuita, o evento integra a programação especial de julho do MS ao Vivo e reforça o compromisso de levar música de qualidade ao público de forma acessível.

Sexta-feira (11)

III Fórum Regional de Juventudes Sesc

O III Fórum Regional de Juventudes Sesc MS acontece nos dias 10 e 11 de julho, no Sesc Lageado, em Campo Grande, com uma programação gratuita voltada ao público de 14 a 24 anos. O evento integra o Projeto LABmais (Laboratório Sesc de Mídias, Tecnologias e Juventudes) e coloca no centro das discussões temas como arte, saúde mental e tecnologia. No dia 11, a partir das 13h, o público poderá participar de oficinas criativas e imersivas, como produção musical com inteligência artificial, dança, pintura, realidade virtual e autorretrato experimental. Às 15h20, será realizado o painel “Juventudes em Conflito: direitos, voz e resistência periférica”, com participação de Du Mato e Isabelle Silva, seguido de uma batalha de dança urbana no encerramento. Local: Rua João Selingardi, 483, –Parque do Lagead

Entrada gratuita.

Espetáculo ‘Estou sem silêncio’

Direto de Goiás, a Quaser Cia de Dança apresenta em Campo Grande, no palco do Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, 200), o espetáculo ‘Estou sem silêncio’. Quatro bailarinas vão mostrar uma nova continuidade sobre uma coreografia da Quasar, que vai tocar, mas sobretudo, adentrar no universo feminino, com todas diante de questões muito íntimas. O corpo, sua imagem e sobretudo seus desejos vão nortear os movimentos e as coreografias desta obra de sensível e delicado tema, onde querem se expressar, onde “Estou sem silêncio”. (Classificação: 10 anos)

Fátima Fest 2025

Com três dias de festa e diversão, o município de Fátima do Sul, a aproximadamente 239 quilômetros de Campo Grande, realiza mais uma edição do Fátima Fest, no Parque de Eventos Beira Rio. Haverá rodeio em touros todos os dias, praça de alimentação, parque de diversões e apresentações musicais. Na sexta-feira sobem ao palco Fred e Victor e a dupla Munhoz e Mariano; no sábado (12), é a vez de João Lucas e Walter Filho e Patricia e Adriana e para encerrar no domingo (13), Gino e Geno e DJ PH Freitas.

O Teatro Mágico

A banda O Teatro Mágico se apresenta nesta sexta-feira em Campo Grande, no Teatro Glauce Rocha, com abertura da casa às 19h e apresentação com início às 20h. O show faz parte da turnê “O Reencontro”, que marca os 22 anos do grupo e reúne a formação original no palco após mais de uma década. Conhecida por unir música, poesia, teatro e circo, a banda promete um repertório nostálgico com sucessos como O Anjo Mais Velho, Pena, Camarada d’Água e Sonho de uma Flauta. A turnê já passou por outras capitais com sessões esgotadas. Os ingressos estão disponíveis no site https://ingressomagico.com.br/

Sábado (12)

Festival o Balaio

Com muita música, arte e identidade sul-mato-grossense, Dourados recebe neste sábado, 12 de julho, a primeira edição do O Balaio Festival, das 16h às 23h, no Centro de Convenções. O evento celebra a cultura regional com shows acessíveis em Libras e um line-up diverso, que inclui o rapper Miliano, acompanhado por PV Sanches, Junex DJ e Ana Paula Lopes; o duo Vozmecê, de Campo Grande; e a participação de Jean Ribeiro, entre outros artistas locais. Além da música, o festival reúne mais de 50 expositores com arte, artesanato, moda, literatura, bem-estar, gastronomia regional, confeitaria, comidas típicas e internacionais como sushi e cozinha árabe. A entrada é gratuita e está localizada na Av. Guaicurus, 2030, Novo Parque Alvorada, em Dourados.

Um Concerto à São João

Mais um concerto à São João! Dia 12 o Degrau estúdio abre as portas para a segunda edição do concerto com Begèt De Lucena, DoValle, Dj Tamys e Dj Aruan, a fogueira mais bonita do Brasil, comidas e bebidas típicas e muita gente do bem. O evento começa às 19h, no estacionamento da SmartFit Joaquim Murtinho. A entrada é vendida por R$ 20 + um agasalho, que irá para a ONG Grão de Mostarda, ou R$ 25. O quentão será parcialmente revertido para a ONG douradense de proteção animal.

Festa Flashback

A partir das 18h, o Sunset Growler Station é palco para muito rock, com hits que marcaram a história, dos anos 70, 80 e 90, performados pela Banda Mullets, trazendo muita nostalgia para o público. Para abrir a noite, marca presença na casa a banda Prépotentes, com toda a sua energia. O Growler oferece cervejas e chopes artesanais da cervejaria Louvada e cervejas comerciais, além de drinks personalizados e muita comida de boteco que vão elevar ainda mais a sua experiência. Ingressos disponíveis no Sympla.

FURIOSAS! – 2

Depois do sucesso arrebatador da primeira edição, o FURIOSAS! está de volta — ainda mais potente, emocionante e imperdível! Na véspera do Dia Mundial do Rock, convidamos você para celebrar duas mulheres que mudaram para sempre a história da música brasileira: Elis Regina e Rita Lee. A interpretação fica por conta da cantora Érika Espíndola, com abertura de Jacqueline Costa e é preciso correr, pois os ingressos, disponíveis no sympla, já estão no último lote.

Batucando Histórias

Fim de semana também tem programação especial para as crianças, com o Grupo Batucando Histórias cantando Palavra Cantada, a partir das 16h, no Sesc Cultura, com repertório dedicado inteiramente às músicas da icônica dupla infantil Palavra Cantada. Com entrada gratuita e classificação livre, a apresentação promete encantar crianças e suas famílias com uma experiência musical lúdica, interativa e cheia de alegria. Nesta edição inédita, o Batucando Histórias homenageia a obra de Sandra Peres e Paulo Tatit, nomes fundamentais da música infantil brasileira, interpretando sucessos como “Sopa”, “Pé com Pé” e “Ciranda dos bichos”, entre outras composições que atravessam gerações. (Classificação Livre)

Domingo (13)

Arraiá da Juliano Varela

Neste domingo (13) a cidade de Campo Grande vai ganhar uma festa julina muito especial e cheia de significado. A Associação Juliano Varela de Campo Grande convida toda a comunidade para o seu tradicional Arraiá, uma celebração beneficente que promete reunir famílias, cultura, música e muita comida típica, tudo com entrada franca! Um dos destaques da festa será o Mega Show com a dupla Rapha & Leo.

O evento acontecerá na unidade II (polo) da associação, localizada na Avenida Marquês de Pombal, nº 2.220, no Bairro Tiradentes, das 12h às 20h. E o melhor de tudo: quem passar por lá poderá aproveitar uma programação diversificada, com atrações culturais, shows musicais e deliciosas opções gastronômicas.

Noite de Gala

Neste domingo (13), o Teatro Glauce Rocha recebe a Noite de Gala 2025, apresentada pelo Espaço de Dança Suzana Leite, unidade Jardim América. Este evento anual celebra o talento dos alunos em performances que refletem meses de dedicação e aprendizado em diversas modalidades de dança. Os ingressos, disponíveis a preço de meia-entrada, garantem acesso a um espetáculo vibrante e emocionante, prometendo uma experiência cultural única para todos os presentes. O Teatro Glauce Rocha fica na Rua Ufms, S/N, Dentro do campus da UFMS, bairro Universitário e os ingressos podem ser adquiridos via Sympla.

Fenasul

Domingo é o último dia da Fenasul, tradicional feira de produtos típicos da região Sul do país. A feira reúne o melhor da gastronomia, com a tradicional costela de chão, cucas produzidas pelos descendentes de alemãs, queijos, salames e vinhos, chocolate de Gramado e roda de chimarrão, além de artesanato, tendências da moda, couro e apresentações culturais, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, durante o dia e noite. Os ingressos estão por R$ 10, retirados na plataforma Sympla e crianças até 10 anos não pagam.

Amanda Ferreira e Carolina Rampi

