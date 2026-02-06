Casa da Mulher Brasileira celebra 11 anos de atuação

Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, primeira unidade do país, completa 11 anos de atuação como referência no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Para celebrar a data, a SEMU (Secretaria-Executiva da Mulher) promove, nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, às 9h, uma cerimônia comemorativa na sede da instituição.

Inaugurada em 3 de fevereiro de 2015, a Casa da Mulher Brasileira consolidou-se como um espaço de acolhimento humanizado e atendimento integral às mulheres em situação de violência, reunindo serviços especializados em funcionamento 24 horas por dia. Sua estrutura inovadora tornou-se modelo nacional, inspirando a implantação de unidades em diversos estados brasileiros.

Entre os serviços oferecidos estão acolhimento psicossocial, alojamento de passagem para mulheres em risco iminente, brinquedoteca para os filhos das atendidas, transporte para a rede de apoio e atendimento permanente da Patrulha Maria da Penha.

Gerida pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio do órgão gestor das políticas públicas para as mulheres, a Casa atua sob um modelo de governança compartilhada, com decisões democráticas e transparentes voltadas ao aprimoramento contínuo do atendimento.

A cerimônia comemorativa marca um momento de celebração dos avanços conquistados e de reafirmação do compromisso com a erradicação da violência de gênero, fortalecendo a rede de proteção e a luta por uma vida livre de violência para todas as mulheres.

Serviço

Evento: Cerimônia Comemorativa – 11 anos da Casa da Mulher Brasileira

Data: 09 de fevereiro (segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório da Casa da Mulher Brasileira

Endereço: Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n – Jardim Imá – Campo Grande/MS

Com Prefeitura de Campo Grande

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram