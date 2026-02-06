Agenda Cultural: carnaval vem aí

Com blocos de rua em Campo Grande e no interior, folia já dá as caras na primeira semana de fevereiro

Blocos!

Bloco As Depravadas

Com o tema “Os antigos carnavais” e o mote “Do confete de ontem, à alegria de hoje! 33 anos de Bloco As Depravadas”, a festa convida foliões de todas as idades a revisitar tradições, fantasias clássicas e a essência mais genuína do carnaval de rua.

Fundado em 1993 por um grupo de profissionais da imprensa de Mato Grosso do Sul, o Bloco As Depravadas nasceu de uma conversa despretensiosa, em mesa de bar, mas carregada de desejo coletivo: colocar o carnaval na rua e criar um espaço de encontro, irreverência e integração social. O nome provocativo, como explicam seus criadores, é uma típica “manchete de jornalista”, pensada para chamar atenção e arrancar sorrisos. Ao longo de mais de três décadas, o bloco provou que a brincadeira sempre foi sinônimo de respeito, diversidade e amor pela cultura popular.

A concentração acontece no sábado, 07 de fevereiro, das 9h às 14h, no tradicional Calçadão da Barão do Rio Branco, entre as ruas 14 de Julho e 13 de Maio, em frente ao histórico Bar do Zé — cenário que, curiosamente, também faz parte da própria origem do bloco. É ali que crianças, adultos, famílias inteiras e foliões de espírito leve se encontram para celebrar um carnaval democrático, aberto e cheio de histórias.

Entre as atrações musicais, a trilha sonora promete embalar gerações e despertar lembranças afetivas: as clássicas marchinhas de carnaval com a banda Charanga das Depravadas, muito samba com Daran Júnior e toda a alegria e energia do DJ Piti, garantindo um repertório vibrante, dançante e fiel à alma do carnaval de rua. Esse ano também teremos a presença da Cervejaria Prosa, que vai levar cerveja artesanal de Campo Grande!

Bloco Calcinha Molhada

O Bloco Calcinha Molhada anima o sábado, 7 de fevereiro, com uma programação diversa e cheia de energia a partir das 16h. A festa começa ao som do DJ Deumatchh e segue com DJ Nualla, apresentações do Coletivo de Trans Para Frente, a banda Batuquecanta e o show de Paolla, reunindo música, performance e celebração da diversidade em um clima típico de Carnaval de rua.

Para receber o público com segurança e organização, a Rua Rio Branco estará fechada no dia do evento, e o acesso à Praça Aquidauana será feito exclusivamente pela Rua Dom Aquino. A orientação é chegar cedo para aproveitar toda a programação e curtir o bloco do início ao fim.

Bloco Farofa com Dendê

O maior bloco afro do Estado já tem data para tomar as ruas de Campo Grande. No dia 8 de fevereiro, o Bloco Farofa com Dendê ocupa o Monumento Maria Fumaça com muita música, ancestralidade e celebração da cultura popular. Nascido da rua e da tradição do povo preto, o bloco traz em 2026 o tema dos orixás, entendendo o samba como herança viva, força espiritual e expressão coletiva que atravessa gerações.

A programação promete não deixar ninguém parado. Está confirmada a presença de Kauã de Xangô, direto de São Paulo, comandando um samba de roda cheio de axé, além de um show imperdível com o melhor do swing baiano, daquele jeito que só o Carnaval entrega. Para completar, DJ Manga assume o som com o Funk Furacão 2000, garantindo diversidade rítmica, tambores pulsando e cores tomando conta da festa. Prepare o corpo, a roupa e a energia: o Farofa com Dendê vem forte.

Bloco das Laricas

O Bloco do Laricas já tem encontro marcado com o público no dia 8 de fevereiro, no Antigo Vagão da Lú, em Campo Grande. Celebrando o carnaval como cultura viva, o bloco ocupa a rua como espaço de encontro, diversidade e troca, onde a música atravessa o corpo, cria memória e transforma o cotidiano em festa. A proposta é simples e potente: estar junto, fortalecer a cena cultural local e fazer do espaço um território de afeto, movimento e alegria coletiva.

A folia acontece das 16h às 23h, na Avenida Noroeste, entre a Afonso Pena e a Barão do Rio Branco, com uma programação que mistura ritmos, vozes e batuques. Passam pelo Bloco do Laricas Batucanção, Mistura das Minas, Berbela Mortis, Kzulo, além de um cortejo com charanga e discotecagem do DJ Magão. A entrada é livre, o convite é para chegar com respeito, energia boa e disposição para viver um carnaval popular, livre e compartilhado.

SEXTA-FEIRA (6)

Festival Cachoeirão 40 Graus

Nesta sexta-feira (6) e sábado (7) Terenos recebe o Festival Cachoeirão 40 Graus, com muita música, turismo, economia criativa e lazer. Hoje, a partir das 19h, haverá praça de alimentação aberta para o público, com show de Jakeline Sanfoneira e da banda Filhos de Campo Grande. Já no sábado, a partir das 12h, a praça começa os atendimentos para o almoço; às 14h, sobem ao palco o DJ Pit, Grupo Pegada de Macaco, Rick e Nando, com encerramento da dupla Alex & Yvan.

Feira Central

A partir dessa sexta, a Feira Central é palco do ‘Prospera MS’ projeto que oferece atrações gratuitas até o domingo. O cronograma conta com Feira da Agricultura Familiar, shows musicais, espetáculos gastronômicos e aulas culinárias, além de brinquedos, pipoca e cozinha infantil. Na sexta, a programação começa às 16h e vai até às 23h, com show de Thales Belchior; no sábado, o show será de João Haroldo & Betinho, com programação a partir das 11h; já no domingo, último dia, a programação vai das 11h às 22h, com show de João Paulo & Santiago.

Carnaval Ladário

O Carnaval de Ladário traz programação com atrações para toda a família: show kids, atrações nacionais, e artistas regionais, de 5 a 8 de fevereiro, na Avenida 14 de março.

O destaque é para o Grupo Jeito Moloque e Bonde do Tigrão, sendo que o último se apresenta no sábado (7). Até mesmo os pets terão espaço no Carnaval de Ladário este ano, com o CarnaPet, no domingo (8), e convida famílias e tutores a levarem seus pets fantasiados para curtir a folia em um ambiente de alegria e amor pelos animais. A programação valoriza o talento regional, reunindo artistas que prometem manter a energia lá em cima e o ritmo constante para colocar todo mundo pra dançar do começo ao fim. Sobem ao palco Gersinho, Regina Bombom e Matheus Kruz, trazendo diversidade musical, presença de palco e muita animação para embalar a festa.

TransCine

A TransCine – Cinema em Trânsito realiza, nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2026, a Mostra de Animação Regional MS 2026, integrando a programação do Dia Internacional da Animação em Campo Grande. Na sexta-feira (6), também às 18h30, a exibição acontece no Museu da Imagem e do Som (MIS), desta vez com a presença dos diretores e diretoras dos filmes selecionados, promovendo o encontro direto entre realizadores e público. Encerrando a programação, no sábado (7), às 17h, a TransCine realiza uma oficina de animação em flipbook, voltada para crianças, na ONG Núcleo Humanitário da Nhanhá, levando a linguagem da animação para dentro da comunidade e reforçando o caráter formativo do projeto.

Exposição ‘Nuancestral’

A abertura da exposição “Nuancestral” dá início nesta sexta, a partir das 19h, na sede do IPHAN/MS (Rua General Melo, n°23 – Centro). Na exposição “Nuancestral”, a artista visual Bejona convida o público a adentrar um percurso sensível e reflexivo sobre as múltiplas Nuances da Ancestralidade Negra no território que habitamos. Por meio de suas obras, a artista evidencia como a Afro-Brasilidade se manifesta de forma constante e estrutural no cotidiano, atravessando silenciosa e intensamente cada instante da vida. Através de diferentes linguagens e formas de produção artística, Bejona propõe um olhar atento e sensível, capaz de despertar reflexões e provocar atravessamentos visuais.

Invernáculo dos Sonhos

A partir das 20h, no Teatro Aracy Balabanian, a atriz Ligia Prieto entra em cena para o monólogo ‘Invernáculo dos Sonhos’. Em cena, câmeras pelo palco capturam e revelam as inquietações de uma mulher artista que vive em um território onde o arroba do boi vale muito mais que a vida de uma mulher. A partir de relatos e reflexões a personagem atravessa décadas de violência, invisibilidade e abusos questionando como é possível construir um lugar seguro para que as mulheres possam criar, serem poetas, artistas, receber um salário digno por sua criação e serem livres. Ingressos estão disponíveis no Sympla.

SÁBADO (7)

Show Geraldo Espíndola

Neste sábado, o Ateliê Ramona Rodrigues recebe, às 21h, o cantor, compositor e violonista Geraldo Espíndola para uma apresentação única e especial, marcada pela, liberdade, sensibilidade, poesia e forte identidade musical. No palco intimista do ateliê, o público terá a oportunidade de vivenciar um show próximo, afetivo e cheio de significados, onde a música se encontra com a memória, a cultura e a emoção. O ateliê fica na rua 14 de julho, 1431, casa 3, centro. Informações e ingressos: (67) 999033550 – Ramona Valor: 70,00.

Coletivo de Brechós, especial Carnaval

O Coletivo de Brechós realiza neste sábado (7), o ‘Bloco do Garimpo’ na Plataforma Cultural com uma edição especial que promete unir Carnaval, criatividade e consumo consciente. Das 8h às 15h, o espaço recebe 21 brechós reunidos em uma feira pensada para quem quer montar um look carnavalesco estiloso, acessível e sustentável, com roupas e acessórios a preços convidativos. A ação é realizada pelo Coletivo Nós Brechó e acontece na Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3015.

Feira Ziriguidum

A praça do Preto Velho vai virar festa! A feira Ziriguidum chega em edição especial de Carnaval pra espalhar arte, criatividade e alegria. Das 16h às 23h, a feira traz o Baile do Regis, bloco ‘Que Delícia o verão’, com Beca Rodrigues e ‘Bailinho era uma vez’, com Teatro de Brincar, além de muita gastronomia, lazer e economia criativa.

Fluxo Club 067

O coletivo de jovens artistas Fluxo Club 067 chega como um espaço de visibilidade, liberdade e construção coletiva, reunindo gente que cria, troca e fortalece a cena local. A proposta é dar luz a quem quase nunca foi visto, ocupando o espaço com arte, música e encontros que nascem da rua e do desejo de se expressar sem amarras. A edição acontece no sábado, dia 7 de fevereiro, das 18h à meia-noite, com um line-up que reúne THZ, Marcelinho da ZS, Dallas 2.3.9, Allan Gabriel, Kadis, Alezin e Ella, em uma noite marcada pela diversidade de sons, vozes e experiências que traduzem o espírito do Fluxo Club 067.

DOMINGO (8)

Shopping Campo Grande

Para quem busca uma programação completa no fim de semana, o Shopping Campo Grande reúne opções para todas as idades. O Cinemark participa da aguardada Semana do Cinema, com ingressos a R$ 10 e uma grade que inclui estreias de ação, terror e drama. Já o público infantil pode aproveitar o sucesso de Aventuras no Safari, parque temático que propõe uma jornada cheia de desafios e diversão em um ambiente que remete a uma selva, com atrações como arvorismo, parede de escalada, tobogã, piscina de bolinhas e pula-pula. O espaço também se destaca pelos cenários interativos com animais em 3D, ideais para fotos. A atração é voltada para crianças de 2 a 12 anos, com ingresso a R$ 50 para 30 minutos, além de R$ 1 por minuto adicional. A Semana do Cinema acontece entre os dias 5 e 11 de fevereiro, com preço fixo promocional para todos os filmes em cartaz.

Praça da Bolívia

Fevereiro começa em clima de celebração com mais uma edição da Feira da Praça Bolívia/Santa Fé, marcada para o domingo, 08 de fevereiro de 2026. Vocacionada para a alegria, a feira mais charmosa e tradicional de Campo Grande reúne economia criativa, artesanato autoral, antiguidades, moda circular, artes visuais e uma gastronomia diversa e de qualidade, além de shows ao vivo com atrações imperdíveis no palco. Das 9h às 14h, a Praça Bolívia se transforma em ponto de encontro para quem quer presentear com peças criativas, valorizar o trabalho artesanal e curtir uma manhã especial ao lado da família e dos amigos, cercado de cultura, arte e boa energia.

Carolina Rampi

