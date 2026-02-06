Governo antecipa contratações para agilizar recuperação de pontes danificadas pelas chuvas em MS

O Governo do Estado iniciou, de forma preventiva, os procedimentos para a contratação de empresas e a aquisição de materiais destinados à recuperação de pontes e trechos de rodovias danificados pelas fortes chuvas que atingem Mato Grosso do Sul desde o início da semana. A medida busca dar agilidade às obras assim que as condições climáticas permitirem o início dos reparos.

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a situação que exige maior atenção no momento está concentrada no distrito de Taboco, em Corguinho. Na região, a ponte São Félix, localizada na MS-352, apresenta comprometimento no encabeçamento e em parte da estrutura. Apesar dos danos, a travessia segue sob monitoramento permanente das equipes técnicas do Estado.

Ainda segundo a Agesul, não há, até o momento, um levantamento definitivo sobre o número total de pontes destruídas. As vistorias técnicas continuam em andamento e dependem da estabilização do clima. Somente após o recuo das águas será possível dimensionar com precisão a extensão dos prejuízos provocados pelas chuvas.

Até agora, foram oficialmente comunicadas ao órgão ocorrências nas pontes Taboco II, Taboco Jacobina e Santo Onofre, que foram levadas pela força da água. Todas já foram incluídas no planejamento estadual para reconstrução.

Questionada sobre os custos das obras, a Agesul informou que os valores só serão definidos após a conclusão das análises técnicas. Mesmo assim, o governo optou por antecipar os trâmites administrativos para evitar atrasos no início das intervenções.

Situação nos municípios

Em Aquidauana, o rio Aquidauana continuava subindo na manhã desta sexta-feira (6). Às 9h25, a régua de medição marcava 8,30 metros, com vazão estimada em 635 metros cúbicos por segundo, na região da Ponte Velha. Até o momento, 14 famílias foram atendidas, sendo dez acolhidas em casas de parentes e quatro encaminhadas para abrigo municipal.

Desde a noite de quinta-feira, por volta das 21h, não houve novos pedidos de ajuda nem registro de novas famílias desalojadas, apesar da elevação do nível do rio. Na cidade, a Rua Cândido Mariano, na região do Parque do Pirizal, permanece interditada durante a tarde para a continuidade dos trabalhos de remoção de árvores e galhos comprometidos.

Em Corguinho, o vice-prefeito Jeffer informou que cerca de dez pontes foram afetadas pelas chuvas, sendo que de quatro a cinco tiveram as cabeceiras destruídas. Segundo ele, os reparos terão início assim que houver recuo das águas no distrito de Taboco. “Até ontem ainda estava chovendo”, afirmou.

As chuvas intensas já levaram quatro municípios a decretarem situação de emergência em Mato Grosso do Sul: Aquidauana, Coxim, Corguinho e Rio Negro. As cidades enfrentam alagamentos, danos em estradas, destruição de pontes e famílias diretamente afetadas pelos temporais.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais