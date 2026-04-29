Carro bate em poste na Av. Tamandaré e provoca incêndio em fiação durante a madrugada

O condutor de um Onix fugiu após bater em um poste da Avenida Tamandaré, em Campo Grande, durante a madrugada desta quarta-feira (29). Com o impacto, a estrutura pegou fogo junto com a fiação e permaneceu em chamas ao longo da manhã.
A equipe de reportagem do jornal O Estado esteve no local e, conforme apurado, no veículo estava um casal, que ainda não foi identificado. A batida aconteceu no trecho entre as ruas Saturno e Matão na Vila Planalto, onde o poste chegou a inclinar e a base fixada na calçada quebrou. A roda dianteira direita do veículo chegou a ser arrancada.
Alguns fios ficaram pendurados e outros caíram na calçada. Há ainda risco de queda do poste. Felizmente ninguém ficou ferido.
A concessionária responsável, a Energisa, informou que o fornecimento está sendo restabelecido e equipes estão atuando no local.