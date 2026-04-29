Jovem é sequestrado e morto em “tribunal do crime” em Pedro Gomes; quatro suspeitos foram presos

Um jovem, de 23 anos, identificado como Francisco Vinicius Leoncio Barroso, foi vítima de “tribunal do crime” nessa terça-feira (28), em Pedro Gomes. A vítima foi sequestrada e levada para uma estrada vicinal, onde foi encontrada enforcada por equipes policiais. Quatro suspeitos do crime foram presos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma operação conjunta entre equipes da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia e PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi deflagrada após informações sobre o desaparecimento do rapaz conhecido como “Boladinho” e de que ele teria envolvimento com organizações criminosas.

Uma testemunha relatou à polícia que por volta das 20h estava com Boladinho e outros dois rapazes nos fundos de sua casa ingerindo bebida alcoólica. Francisco estava o tempo todo falando ao telefone e isso gerou preocupação no grupo que pediu para ele não ficar em frente à residência.

Em certo momento, um dos amigos saiu para buscar uma blusa e pouco tempo depois uma caminhonete apareceu rondando a residência. A testemunha então ouviu barulho das portas sendo fechadas e correu para olhar por um buraco na porta. Foi então que ouviu pessoas entrando pelo corredor e dizendo “estão lá no fundo”.

Ainda segundo o relato, um dos suspeitos portava um revólver e o apontou em sua direção. Ele teria ordenado que os três que estavam no local deitassem no chão e então perguntou sobre o rapaz que teria saído momentos antes.

Durante a investigação, a PRF identificou, por meio de imagens, uma caminhonete Toyota Hilux suspeita de envolvimento no crime. A partir disso, equipes da Força Tática intensificaram o patrulhamento. O veículo foi localizado e abordado.

Na caminhonete estavam dois homens, identificados como Luiz Henrique Taveira Ramos (condutor) e Danilo Lopes Gonçalves (passageiro). Durante a abordagem, o motorista recebeu uma ligação e foi questionado se havia “resolvido a questão do celular” e se “deu certo o corpo do guri”.

Diante da evidência, os suspeitos confessaram o crime e contaram que a vítima foi enforcada com uma toalha e depois esfaqueada com um canivete diversas vezes. Em seguida, o grupo arrastou o corpo até o matagal na região da BR-359.

Os policiais continuaram as diligências e conseguiram encontrar Gabriel Henrique Dias. O rapaz foi preso com um revólver calibre 32. e em seguida, a equipe conseguiu abordar Everson Ryan da Silva Marques.

Eles indicaram o ponto exato na estrada conhecida como Olho d’Água, onde as equipes localizaram o corpo da vítima em um matagal com múltiplas lesões. As investigações continuam.

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