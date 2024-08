Corinthians e Red Bull Bragantino decidem primeiro semifinalista do Brasileirão feminino nesta terça

O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino conhecerá nesta noite o seu primeiro semifinalista, que sairá do confronto decisivo entre Corinthians e Red Bull Bragantino. A partida está marcada para as 18h (horário de MS), no estádio do Canindé, em São Paulo.

No primeiro jogo das quartas de final, realizado em Bragança Paulista (SP), as equipes empataram em 1 a 1, deixando tudo em aberto para o segundo duelo. Caso o placar volte a se repetir, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. Quem vencer no tempo normal garantirá sua presença na semifinal do campeonato.

As outras partidas das quartas de final ocorrerão nesta quarta-feira e quinta-feira. Os confrontos são entre Palmeiras e Cruzeiro, com o Palmeiras em vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 1; São Paulo e Grêmio, também com vitória do São Paulo por 2 a 1 no jogo de ida; e Ferroviária contra Internacional, que empataram em 1 a 1 na primeira partida.

As finais do Campeonato Brasileiro Feminino estão agendadas para os dias 15 e 22 de setembro, quando será definido o grande campeão da temporada.

