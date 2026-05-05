Carreta do Senac MS oferece cursos gratuitos de tecnologia em Jardim até 30 de junho

Instalada na Praça Getúlio Vargas, em frente à Paróquia Santo Antônio, a carreta funciona como uma escola itinerante





A população de Jardim está tendo acesso a uma série de cursos gratuitos na área de tecnologia com a chegada da Carreta Tecnológica do Senac MS neste mês, e que permanece no município até o dia 30 de junho. A iniciativa é coordenada pelo Senac de Ponta Porã, em parceria com a Prefeitura de Jardim e com apoio da Associação Empresarial de Jardim (AEJAR).

Instalada na Praça Getúlio Vargas, em frente à Paróquia Santo Antônio, a carreta funciona como uma escola, equipada com 15 computadores, mobiliário completo, ar-condicionado e acesso à internet, garantindo estrutura adequada para o aprendizado.

Estão sendo ofertados cursos de curta duração voltados à qualificação profissional em tecnologia e informática. Cada turma conta com 15 vagas. Entre as opções disponíveis estão formações como Pacote Microsoft Office (110h), Operador de Computador (160h), Excel Completo (160h) e Informática Básica para a Melhor Idade (60h).

A carreta também traz cursos alinhados às novas demandas do mercado digital, como Tráfego Pago para redes sociais, Ferramentas de Marketing Digital no Instagram, Assistente de Marketing Digital e oficinas práticas de Inteligência Artificial, incluindo conteúdos voltados à tomada de decisão e desenvolvimento de produtos.

Outra opção é o curso de Design Gráfico com Canva, que aborda desde o nível básico até o avançado, ampliando as possibilidades de atuação para quem deseja empreender ou atuar na área criativa.

As inscrições são feitas por meio de formulários on-line divulgados pela Prefeitura de Jardim nas redes sociais @prefeituradejardimms. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (67) 99658-4200 ou (67) 99100-9470, em horário comercial.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

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