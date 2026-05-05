Jiboia é resgatada em residência na Vila Planalto

Jiboia foi encontrada enrolada em mola de carro e exigiu a retirada da roda para ser resgatada com segurança

Uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada para resgatar uma jiboia (Boa constrictor) em uma mola de automóvel, na garagem de uma casa, no bairro Vila Planalto, em Campo Grande.

A cobra estava enrolada e, para retirá-la sem machucar o animal, foi necessário retirar a roda do veículo.

A PMA ressaltou que a ação foi conduzida com técnicas adequadas de manejo e contenção da fauna silvestre, garantindo a integridade tanto da equipe quanto do espécime.

O animal, que não teve o tamanho informado, foi acondicionado em recipiente apropriado para transporte.

A jiboia deu entrada no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) para passar por exames e consulta com um médico-veterinário, que irá verificar a necessidade de eventual reabilitação.

Conheça

A jiboia (Boa constrictor) desempenha papel fundamental no equilíbrio ecológico, atuando no controle populacional de roedores e outros pequenos animais, contribuindo diretamente para a saúde dos ecossistemas e, inclusive, para a prevenção de pragas em áreas urbanas e rurais. Trata-se de uma espécie não peçonhenta, que raramente oferece risco ao ser humano quando não é provocada.

Orientações à população:

– Não tente capturar, manipular ou ferir o animal;

– Mantenha distância segura e evite movimentos bruscos;

– Afaste crianças e animais domésticos do local;

– Acione imediatamente a Polícia Militar Ambiental.

Denúncias e solicitações: (67) 3941-0141

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